«Бандеровец» против нацизма, Света из трамвая звучит в «Лунтике», Кэт пропала: Невероятные судьбы актёров «Брата»

Водила трамвай, а озвучила Нюшу

Актриса Светлана Письмиченко в фильме «Брат» сыграла роль водительницы грузового трамвая Светы — подруги Данилы Багрова, которую он встречает в Санкт-Петербурге. Перед съёмками картины она прошла краткие курсы по вождению трамвая.

В кино Письмиченко дебютировала ещё в 1990 году, но её фильмография насчитывала лишь три картины. Выход на экраны «Брата» сделал актрису по-настоящему узнаваемой для публики. Некоторые её цитаты из картины довольно быстро ушли в народ: «А как же муж? Объелся груш». Образ хрупкой женщины, которая в 90-е вынуждена зарабатывать, как мужчина, стал олицетворением реальности тех лет.

В дальнейшем она снималась в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и других.

Помимо кино, она также участвовала в озвучке отечественных мультфильмов. В частности, в «Смешариках» Письмиченко озвучила Нюшу, а в «Лунтике» — пчелёнка Тёму.

За вклад в развитие культуры в 2003 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Сейчас Письмиченко 61 год.

Тусовщица Кэт: почему она пропала после успеха

Мария Жукова (по мужу — Милютина) в кино начала сниматься ещё в 18-летнем возрасте, но настоящую популярность ей принесла роль тусовщицы Кэт в фильме «Брат». Её образ воплощает образ той самой неформальной молодёжи конца 1990-х, которую Данила Багров встречает на питерских улицах. За исполнение этой роли актриса была удостоена Гран-при на фестивале «Кинотавр». Мало кто знает, но Мария снималась, будучи беременной.

Но, несмотря на успех в картине Балабанова, дальнейшую карьеру Жуковой трудно назвать успешной. В кино она появлялась крайне редко. После успеха «Брата» актриса впервые снялась лишь пять лет спустя. В дальнейшем она периодически появлялась в эпизодических ролях, где оставалась практически незаметной для зрителя.

В конце 2000-х она попробовала себя в качестве режиссёра, сняв видеофильм My Tube, где сама исполнила главную роль. Но этот проект оказался первым и единственным для неё.

Сейчас Марии Жуковой 53 года.

Жена Дятлова и роковая женщина Балабанова

Дарья Юргенс родилась в семье актёров Георгия Лесникова и Натальи Юргенс, что, по сути, предопределило для неё будущее на сцене. Свою первую крупную роль она сыграла в 10 лет на сцене Мариупольского драмтеатра.

Роль Мэрилин-Даши в «Брате 2» стала самой яркой в её актерской карьере. В картине она сыграла девушку из России с непростой судьбой, оказавшейся в Чикаго и вынужденной продавать себя. Этот образ стал одним из самых трагичных и противоречивых персонажей фильма, но в то же время наглядно продемонстрировал, с чем сталкиваются эмигранты, бегущие за «американской мечтой».

После выхода картины режиссёры стали чаще приглашать актрису в кино и телепроекты, но Юргенс сознательно не стремилась к образу «роковой женщины» или героини одного амплуа. Она снималась в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», «Каменской», «Ментовских войнах» и др. При этом главным профессиональным приоритетом для неё оставалась именно театральная сцена. В 2005 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.

Сегодня актриса продолжает активно работать в театре и кино. Она участвует в новых телевизионных проектах, даёт интервью, где нередко вспоминает работу с Балабановым как важный этап своей карьеры.

Сейчас Дарье Юргенс 58 лет. Она была замужем за Евгением Дятловым, её сыну Егору 25 лет, дочери Саше — 22.

Из «Брата 2» в «9 роту»: путь Белоснежки

Для Ирины Рахмановой роль девушки в бане в «Брате 2», просящей пива, стала началом кинокарьеры. Поскольку фильм имел огромный кассовый успех, для Рахмановой это означало расширение профессиональных перспектив.

Уже в начале 2000-х актриса стала активно сниматься в кино и телесериалах. Настоящую известность ей принесла работа в военной драме «9 рота», где она сыграла «Белоснежку».

В дальнейшем Рахманова сумела закрепиться в индустрии и участвовала в крупных телевизионных проектах федеральных каналов. Так, актриса известна по роли любопытной и эксцентричной Виолы в детективном сериале по мотивам произведений Дарьи Донцовой «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», появилась она и в ленте «Питер FM».

В последние годы актриса продолжает сниматься, участвует в театральных постановках и периодически появляется в медийном пространстве. Она ведёт достаточно закрытый образ жизни, редко делясь подробностями личной жизни, однако остаётся востребованной в профессии.

Как злодей из 90-х стал звездой комедий

Для Константина Мурзенко эпизодическая роль «Фашиста» в картине «Брат 2» стала дебютом в кинокарьере. Его герой запомнился зрителям и во многом отражал субкультурную среду 1990-х годов.

После успеха «Брата 2» Мурзенко активно продолжил работу в кино, совмещая актёрскую деятельность с работой за кадром. Он снялся в фильмах «Ночной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Реальные пацаны», «Мажор 3» и других.

В настоящее время 56-летний актёр продолжает сниматься в кино. Заключительной его работой стала комедия «Невероятные приключения Шурика», где Мурзенко сыграл роль заключённого в тюрьме.

Балабанов искал бандитов, а нашел строителя

Павел Шолянский в фильме «Брат 2» сыграл роль украинского мафиози, который появлялся в картине в нескольких эпизодах, а самым ярким из них стал момент в аэропорту, где Виктор Багров в исполнении Виктора Сухорукова назвал его бандеровцем.

Кроме того, Шолянский не был профессиональным актёром, но отыграл в картине отведённое ему время блестяще. Дело в том, что бюджет картины был ограниченным, и Балабанову пришлось искать исполнителей на месте — и он нашел украинцев в Чикаго. На тот момент Шолянский юридически занимался строительным бизнесом, но, возможно, это было лишь прикрытием. Складывалось впечатление, что на самом деле он со своими товарищами собирал долги. Вероятно, это и привлекло Балабанова, которому пришлось несколько дней выпивать с украинцами, чтобы те дали своё согласие.

После съёмок в «Брате 2» Шолянский продолжил заниматься привычным делом и о кинокарьере даже не думал. В настоящее время он проживает в Чикаго и недавно в интервью местному изданию Chicago Sun-Times заявил, что выступает против нацизма на Украине.

«Обратите внимание на гневную реакцию моего персонажа на вопрос Сухорукова: «Бандеровец?» Тогда ещё это слово было ругательным. А сейчас многие добровольно носят на себе это позорное клеймо», — заметил он.

