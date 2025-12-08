Долиной пришёл конец? Народ не поверил слезам певицы, и её не пустили в финал «Песни года» Оглавление Впервые за годы: Долиной нет в финальном номере «Песни года» История с квартирой: что произошло и почему это вызвало негодование Реакция общества Долина в эфире «Пусть говорят» Концерты отменяют, а в финал «Песни года» не пригласили — совпадение? Что дальше: может ли Долина вернуть доверие публики? Лариса Долина пытается спасти репутацию, но делает только хуже. Её интервью на ТВ не вызвало у народа сочувствия, затем её «прокатили» с финалом «Песни года – 2025». Теперь Долина обвинила покупательницу квартиры в том, что она не проявила бдительности. 8 декабря, 15:58 В гимне «Песни года» пели все, кроме Долиной. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова, Кирилл Каллиников

Впервые за годы: Долиной нет в финальном номере «Песни года»

Финальный аккорд фестиваля «Песня года – 2025» прозвучал без голоса Ларисы Долиной. Во время традиционного исполнения гимна «Песня остаётся с человеком» её не было. Это отметили и зрители, и журналисты. Да, она вышла на сцену отдельно, спев «Я буду любить тебя». Но её отсутствие среди всех остальных звёзд в самом главном, финальном номере говорит красноречивее любого сольного выступления. Для шоу-бизнеса, где каждое такое место — знак статуса, это не просто пропуск, это громкий сигнал. И он прямо указывает на тяжёлую судебную историю с квартирой, которая перевернула карьеру и репутацию народной артистки Ларисы Долиной.

История с квартирой: что произошло и почему это вызвало негодование

В основе скандала вокруг Долиной — сделка, которую сама певица называет результатом мошенничества. В эксклюзивном интервью Первому каналу в минувшие выходные певица рассказала, как оказалась в психологической ловушке, лишилась крупной суммы денег и продала квартиру. В апреле 2024 года на Долину вышли аферисты, представившиеся сотрудниками спецслужб. Схема была стандартной: они убедили её, что её счета и имущество в опасности и для их спасения нужно продать квартиру в московских Хамовниках, чтобы затем «погасить фиктивный кредит» в ходе «спецоперации». Под этим давлением Долина через агентство недвижимости продала свою пятикомнатную квартиру бизнесвумен Полине Лурье за 112 млн рублей. Полученные деньги певица, следуя указаниям мошенников, отдала через курьеров. Примечательно, что мошенники вклеили в поддельный паспорт «сотрудника Росфинмониторинга» фото голливудского актёра Тома Холанда, который играет Человека-паука.

Когда до Долиной дошло, что её обманули, она обратилась в полицию. Были задержаны только курьеры и пособники украинских мошенников. Было возбуждено уголовное дело, спорную квартиру арестовали до решения суда. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы, признав сделку недействительной, вернул квартиру Долиной. Суд постановил, что Лурье может взыскать деньги только с осуждённых мошенников, но не с певицы, оставив покупательницу без жилья и без 112 миллионов. Покупательница опротестовала решение суда, однако вновь проиграла.

Реакция общества

Общественность восприняла судебное решение как глубоко несправедливое. В глазах миллионов людей сложилась картина, где известная и обеспеченная артистка, пусть и ставшая жертвой мошенников, «спасла» себя за счёт другой семьи. Появились подозрения в том, что за певицу заступились влиятельные поклонники. История вызвала волну народного негодования. Пользователи соцсетей массово «отменяли» Долину, её хит «Погода в доме» стал объектом язвительных мемов про преступления, обман. Долину начали не только хейтить в Сети, но и «отменять» в шоу-бизнесе: зрители стали сдавать билеты на её концерты, принялись вырезать её из передач на ТВ и отменять её участие в новогодних мероприятиях.

Лариса Долина прервала долгое молчание и выступила на ТВ. Фото © РИА «Новости» / Александр Кряжев

Долина в эфире «Пусть говорят»

Попыткой остановить падение репутации стало большое интервью Долиной в программе «Пусть говорят» 5 декабря 2025 года. Певица подробно рассказала о схеме мошенников, давлении на неё и её семью и назвала этот период «очень тяжёлым». Кульминацией эфира стало публичное обещание: Долина заявила, что вернёт Полине Лурье все 112 миллионов рублей, назвав это «единственно верным решением». Правда ни сроков, ни размеров выплат она не озвучила.

Однако это заявление не только не погасило скандал, но и добавило новых вопросов. Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, сразу пояснила, что предложение Долиной поступило в день подачи жалобы в Верховный суд и подразумевает возврат денег в рассрочку на несколько лет без учёта инфляции. Сама Лурье не согласилась на такие условия, продолжая настаивать на законном возврате купленной квартиры в Хамовниках и полагаясь на решение высшей судебной инстанции. Более того, после телеэфира, как сообщила адвокат, новых предложений от Долиной не поступало. Следует отметить, что ФНС уже выставило Лурье налог на недвижимость за эту квартиру.

«Моя доверительница ждёт рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернёт законно приобретённое жильё Лурье», — передаёт слова адвоката ТАСС.

Концерты отменяют, а в финал «Песни года» не пригласили — совпадение?

Профессиональные последствия не заставили себя ждать. Публичный образ Долиной оказался серьёзно подпорчен, что напрямую ударило по её концертной деятельности. Ещё до фестиваля «Песня года» в Сети появлялась информация об отмене её новогоднего выступления в московском ресторане «Кафе Пушкинъ». Номер певицы заменили на выступление цыган и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Сахалинская филармония расторгла с Долиной контракт на мероприятие, за которое артистка должна была получить около 11 млн рублей.

Ларису Долину не пустили в финал «Песни года». Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Директор певицы Сергей Пудовкин в интервью признал, что после скандала Долиной приходится «всё начинать с нуля». В таких условиях решение организаторов «Песни года» не включать артистку в финальный, самый важный номер фестиваля выглядит логичным и закономерным. Для телевизионного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, участие публично осуждаемого артиста несёт репутационные риски. Таким образом, отсутствие Долиной в общем номере — это не административный запрет, а трезвый расчёт продюсеров, учитывающих настроение публики.

Что дальше: может ли Долина вернуть доверие публики?

Сейчас судьба Ларисы Долиной, если можно так выразиться, висит на двух нитях, и они переплетены — юридическая и репутационная. Итог первой определит Верховный суд, куда уже поступила жалоба. Если решение будет в пользу Полины Лурье, ситуация может развернуться на 180 градусов. Если же суд оставит в силе прежние вердикты, то весь груз ответственности — и финансовой, и моральной — останется на самой певице. И тогда её телевизионное обещание вернуть деньги столкнётся с жёсткой проверкой обществом на искренность.

Пока же пресса выяснила: несмотря на то что в эфире Первого канала Лариса Долина клялась-божилась, что никак претензий к Полине Лурье у неё нет, в судебном иске она переложила на неё всю ответственность: мол, покупательница квартиры «не проявила никакой предусмотрительности во время заключения сделки, не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».

16 декабря 2025 года Верховный суд вынесет окончательный вердикт. Но даже его решение не гарантирует Долиной восстановления репутации. Доверие, которое было подорвано историей с пострадавшей семьёй, возвращается не по решению суда. Долиной в любом случае предстоит долгий путь возвращения в медийное поле, где каждый её шаг — от новой песни до формата концерта — будут рассматривать исключительно через призму этого скандала. Публика будет судить не по словам, а по реальным, видимым поступкам. И пока этого не случится, её статус в индустрии останется под большим вопросом.

Авторы Андрей Соколов