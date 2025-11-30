Самые яркие суды ноября 2025: Квартира Долиной, посадки чиновников и приговор вдове рэпера Оглавление «Эффект Долиной»: 317 млн ущерба, 7 лет колонии для пособников и потери покупательницы Звёздный срок: актриса Аглая Тарасова осуждена за контрабанду наркотиков Взятка за концерт: чиновник из Тувы осуждён на 9 лет Взял 37 миллионов: экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет Вдова рэпера Картрайта осуждена на 12,5 года за его убийство Чиновница из Смоленска получила 4,5 года за коррупцию Лада-Русь заочно осуждена на 8 лет за секту и мошенничество Актриса Троянова* заочно осуждена за призывы к ненависти 13 лет колонии для колумбийского наёмника Оппозиционер Ежов* заочно осуждён на 6 лет за экстремизм В ноябре 2025 года суды в России вынесли решения по резонансным делам, которые обсуждала вся страна: от звёзд шоу-бизнеса до высокопоставленных коррупционеров. Итак, кто и что заслужил по решению Фемиды — в судебном дайджесте Life.ru. 29 ноября, 21:20 Жизнь по приговору: Самые резонансные судебные решения ноября, которые всколыхнули Россию. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, Михаил Почуев, Станислав Красильников, © Shutterstock / FOTODOM / nampix

«Эффект Долиной»: 317 млн ущерба, 7 лет колонии для пособников и потери покупательницы

Второй кассационный суд в Москве поставил точку в споре за элитную пятикомнатную квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, которая сама отдала её мошенникам. Покупательница жилья Полина Лурье тщетно пыталась оспорить решение о передаче права собственности на квартиру бывшей хозяйке. Суд не нашёл оснований для удовлетворения апелляции, оставив в силе все предыдущие решения. Таким образом, Долина окончательно выиграла это дело и вернула себе жильё, а Лурье потеряла 112 млн рублей. Теперь она должна сама найти украинских мошенников и переадресовать к ним претензии. Суд обязал вернуть Долиной даже риелторскую комиссию, которая составила три миллиона рублей.

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Егор Алеев

28 ноября суд в Москве вынес приговор пособникам мошенников, которые обманули Ларису Долину. Четверо фигурантов признаны виновными в соучастии в схеме по хищению денег певицы. Как оказалось, общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Суд дал реальные сроки: курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей. Ещё двое участников схемы, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, также получили по семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тысяч рублей каждый. Сама Лариса Долина на приговор не пришла.

Звёздный срок: актриса Аглая Тарасова осуждена за контрабанду наркотиков

Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении актрисы Аглаи Тарасовой. Суд признал её виновной в контрабанде наркотических средств и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Помимо этого Тарасовой придётся заплатить государству штраф в размере 200 тысяч рублей. Это дело стало одним из самых громких в череде «звёздных» процессов, привлёкших внимание общественности к проблеме наркотиков в богемной среде.

Аглая Тарасова на заседании суда. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Взятка за концерт: чиновник из Тувы осуждён на 9 лет

Правосудие настигло бывшего начальника ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры Республики Тыва» Эреса Мунге. Суд в Кызыле признал его виновным в получении взятки на общую сумму в 500 тысяч рублей. Эта денежная сумма предназначалась чиновнику за помощь в заключении выгодного договора по аренде звукового оборудования для проведения крупного концерта приглашённых артистов на стадионе «Хуреш». Мунге приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Эрес Мунге. Фото © kntuva

Взял 37 миллионов: экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет

Серьёзный срок получил и бывший и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев. Ленинский районный суд Уфы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 37 миллионов рублей. Деньги чиновник получил от владельцев дорожно-строительной компании за покровительство и «подключение» к выгодным госконтрактам на строительство автодорог. Несмотря на то что Марзаев свою вину так и не признал, суд назначил ему суровое наказание — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Алан Марзаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба судов Республики Башкортостан

Вдова рэпера Картрайта осуждена на 12,5 года за его убийство

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес долгожданный вердикт по уголовному делу об убийстве известного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Судья Мария Щеглова огласила приговор его вдове, Марине Кохал. Она признана виновной в убийстве мужа, совершённом в июле 2020 года, и приговорена к 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следствие и суд установили, что Кохал совершила это тяжкое преступление, руководствуясь личными неприязненными отношениями к супругу.

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Чиновница из Смоленска получила 4,5 года за коррупцию

Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области Оксана Лаврикова также предстала перед судом за коррупционные преступления. Чиновница была осуждена на четыре года и семь месяцев лишения свободы в колонии. Установлено, что она, злоупотребляя своим служебным положением, за вознаграждение предоставляла льготы и оказывала покровительство отдельным недропользователям при осуществлении ими коммерческой деятельности, создавая для них нечестные конкурентные преимущества.

Оксана Лаврикова. Фото © VK / Смоленская область

Лада-Русь заочно осуждена на 8 лет за секту и мошенничество

Нефтегорский районный суд Самарской области рассмотрел в особом порядке дело в отношении объявленной в розыск Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*. Суд заочно дал ей восемь лет лишения свободы по целому ряду статей, включая мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, посягающей на личность и права граждан. Следствие установило, что в 2012 и 2016 годах она учредила НКО, которые формально были центром народной медицины и политическим объединением, а на деле — деструктивными общинами, призывавшими людей отказываться от гражданских обязанностей. С 2006 года в селе Бариновка подсудимая организовала тоталитарную секту, навязывая последователям своё вероучение и дестабилизируя их психическое состояние через ежедневные обряды.

Светлана Лада-Русь (Пеунова)* получила заочно восемь лет лишения свободы. Фото © Wikipedia / Milushka

Актриса Троянова* заочно осуждена за призывы к ненависти

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор актрисе Яне Трояновой*. Суд приговорил её к восьми годам колонии по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента. Как установила столичная прокуратура, в июне 2024 года актриса, придерживаясь откровенно антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала заявление, целенаправленно формирующее ненавистническое отношение к русским как к нации.

Яна Троянова*. Фото © ТАСС / Aleksandr Mamaev / URA.Ru

13 лет колонии для колумбийского наёмника

Наказание настигло и тех, кто воевал против России в зоне СВО. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима 48-летнего наёмника из Колумбии Александера Анте. Иностранец воевал на стороне украинских вооружённых формирований против Российской армии, за что и понёс суровое наказание.

Александер Анте на суде в ДНР. Фото © Telegram / genprocrf

Оппозиционер Ежов* заочно осуждён на 6 лет за экстремизм

Октябрьский районный суд Рязани заочно вынес приговор сотруднику террористической организации Сергею Ежову*, запросившему политическое убежище в Эстонии. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. В этом году в отношении Ежова* были возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от обязанностей иноагента, организации и финансировании экстремистской деятельности. Как выяснилось, его деструктивная деятельность имеет долгую историю. Ещё в 2000-х Ежов* возглавлял рязанское отделение экстремистской Национал-большевистской партии**, принимал участие в захвате здания Минздрава в 2004 году, а также в избиениях активистов движения «Наши». Находясь за рубежом, он продолжает сотрудничать с нежелательными и экстремистскими структурами, получая финансирование от западных фондов.

*Признан в РФ иностранным агентом.

** Организации признаны экстремистскими и террористическими, запрещены на территории РФ.



