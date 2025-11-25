«Кузя» на СВО, а «Яна» против России: Шокирующая судьба актёров «Универа» Оглавление Бывший «ботан Будейко» стал серьёзным драматическим актёром Арарат Кещян: Почему «Майкл» ушёл из актёров в режиссёры «Кузя» на СВО: За что Гогунского осудили на Украине Звезда «Универа» Стас Ярушин променял славу на семью и музыку Анна Хилькевич: Как «Маша» из «Универа» растит троих детей и строит карьеру Самбурская против всех: эпатаж, музыка и скандалы Любимица публики, предавшая Россию: Почему карьера Кузиной рухнула 25 ноября свой 43-й день рождения отмечает российский актёр Александр Мартынов (Стекольников), который прославился ролью Валентина Будейко в сериале «Универ». О том, как сложилась судьба актёров ситкома, — в материале Life.ru. 24 ноября, 22:05 Куда пропали звёзды «Универа»? Одни воюют, другие снимаются, третьи сбежали. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BrAt82, © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников, Евгений Биятов, Екатерина Чеснокова

Бывший «ботан Будейко» стал серьёзным драматическим актёром

Александр Стекольников, исполнивший роль ботаника Вали Будейко, стал одним из самых узнаваемых актёров второстепенной линии «Универа. Новой общаги». Его персонаж не был центральным, но по своей популярности у зрителей ничем не уступал другим. Валя Будейко запомнился своей нудностью и наивностью, из-за которой он нередко попадал в смешные ситуации.

Чем сейчас занимается актёр Александр Стекольников. Фото © РИА «Новости» / Станислав Жданов

После завершения работы в «Универе» он продолжил сниматься в фильмах, играя в основном второстепенные роли. Режиссёры довольно быстро заметили его способность играть тихих, но глубоких персонажей. Он стал тем актёром, который органично вписывался в проекты, где важна честная человеческая интонация. Но в то же самое время роль Вали Будейко по-прежнему остаётся самой его заметной работой.

Стекольников — примерный семьянин. С 2011 года состоит в браке, воспитывает троих детей. Он ведёт достаточно размеренную жизнь, не впутываясь в различные скандалы. Семья и работа в кадре — два главных ориентира актёра.

Арарат Кещян: Почему «Майкл» ушёл из актёров в режиссёры

Куда пропал «Майкл» из «Универа». Фото © РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Арарат Кещян — один из тех актёров «Универа», чья карьерная траектория после сериала оказалась наиболее яркой и многослойной. Его герой Майкл — харизматичный, хитроватый и невероятно обаятельный аспирант, который стал одним из символов проекта. Но после ухода из «Универа. Новой общаги» артист не растворился в тени популярного образа, а, наоборот, расширил свою медийную активность, начал создавать собственные проекты.

Кещян попробовал себя в роли режиссёра и сценариста, а в 2019 году начал работу над фильмом под рабочим названием «Прошу прощения». Для многих поклонников это стало неожиданностью: тот самый «Майкл», который всегда казался чем-то вроде универсального комика, оказался человеком, глубоко интересующимся драматургией и кинопроизводством. Он не раз отмечал в интервью, что хочет двигаться дальше — не только играть в кадре, но и создавать собственные проекты, полностью контролируя креативный процесс. Также он принимал участие в записи подкастов.

Личная жизнь актёра тоже сложилась успешно. Он женат, воспитывает детей и довольно часто подчёркивает, что семья — его главный ресурс и источник вдохновения.

«Кузя» на СВО: За что Гогунского осудили на Украине

«Кузя» (Виталий Гогунский) стал одним из лиц «Универа». Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев

Виталий Гогунский — один из самых заметных и противоречивых героев проекта «Универ. Новая общага». Его персонаж, который, с одной стороны, глупый и наивный, но в то же время добродушный, простой и искренний, мгновенно завоевал симпатии аудитории. После нескольких сезонов Гогунский принял решение покинуть сериал, что стало неожиданностью для многих поклонников. Позже он неоднократно подчёркивал, что считал важным выйти из привычного образа, чтобы не быть навсегда «запертым» в амплуа Кузи.

После ухода из «Универа» Гогунский стал активно развивать свою музыкальную карьеру, которая, как он неоднократно говорил, всегда была для него приоритетом. В музыку пошла и его дочка — ей 15 лет, и она выступает под псевдонимом Милана Стар.

Помимо музыки Гогунский неоднократно появлялся на телевидении как участник разных шоу. Он пробовал себя в юмористических проектах, участвовал в конкурсах, появлялся в ток-шоу. При этом некоторые его высказывания наделали шуму — например, он заявил, что у женщины не должно быть плохого настроения.

Будучи уроженцем Украины, Гогунский активно критикует киевский режим. Также он неоднократно выступал с концертами в новых регионах России и перед нашими военными, за что украинский суд в этом году приговорил артиста к 12 годам лишения свободы заочно.

Звезда «Универа» Стас Ярушин променял славу на семью и музыку

Стас Ярушин — музыкант и телеведущий. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Стас Ярушин — один из тех актёров, чей путь после «Универа. Новой общаги» оказался особенно разнообразен. Его герой Антон Мартынов, избалованный, но обаятельный мажор, запомнился зрителям сочетанием самоуверенности и искренней комичности. Мартынов стал одним из самых ярких образов сериала, однако сам Ярушин никогда не скрывал, что для него эта роль — лишь один из этапов большого творческого пути.

Одним из ключевых направлений развития после «Универа» для Ярушина стало музыкальное творчество. Ещё будучи студентом, он писал песни, однако именно после завершения съёмок он по-настоящему сосредоточился на музыке. В мае 2016 года Станислав презентовал дебютный музыкальный альбом «Об этом». До 2025 года он вёл популярное шоу на YouTube «Музлофт».

Также Ярушин после сериала стал активным участником телевизионных и развлекательных проектов: принимал участие в реалити-шоу, снимался в юмористических передачах, появлялся как приглашённый гость в десятках программ. В «Ледниковом периоде» он всерьёз претендовал на победу.

В настоящее время актёр женат, воспитывает сына и двух дочерей.

Анна Хилькевич: Как «Маша» из «Универа» растит троих детей и строит карьеру

Анна Хилькевич с дочкой. Актриса из «Универа» — многодетная мама. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Анна Хилькевич — одна из самых запоминающихся актрис «Универа. Новой общаги», и её персонаж Маша Белова стала настоящим символом женской линии сериала. Лёгкая, стильная, немного наивная, Маша быстро приобрела любовь зрителей.

После ухода из «Универа» Анна продолжила активно сниматься в кино и телесериалах. Она появлялась в романтических комедиях, семейных историях, авторских картинах, всё чаще выбирая роли, дистанцирующие её от образа легкомысленной Маши.

Большую роль в её биографии играет и семейная жизнь. Анна вышла замуж, родила трёх дочек и стала открыто обсуждать перемены, связанные с материнством: отказ от некоторых проектов, пересмотр приоритетов, поиск баланса между работой и семьёй.

Самбурская против всех: эпатаж, музыка и скандалы

Настасья Самбурская стала записывать шансон и пошла на телевидение. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Настасья Самбурская — одна из самых ярких и неоднозначных участниц ситкома «Универ. Новая общага». Её героиня Кристина Соколовская стала настоящим прорывом для сериала: сильная, независимая, резкая и саркастичная. Благодаря этой роли Самбурская приобрела огромную популярность, но долго оставаться в рамках одного образа она не захотела. Её уход из сериала в 2016 году вызвал бурное обсуждение: актриса открыто заявила, что переросла проект.

После выхода из проекта Самбурская начала развивать сразу несколько направлений карьеры. Одним из самых важных стало музыкальное творчество. Она записала несколько песен, сняла клипы и заявила о себе как о самостоятельной артистке. Музыка в стиле шансон стала для неё способом самовыражения.

Параллельно Настасья продолжила работу в театре и кино. Она участвовала в постановках, которые требовали серьёзной драматургической подготовки, и часто рассматривала театр как противоположность телевидению — более глубокий и живой формат.

Не менее важную часть её постситкомовской жизни составляла работа на телевидении. Самбурская пробовала себя в роли ведущей, появлялась в ток-шоу и развлекательных программах, например в «Модном приговоре». Её прямолинейность и бескомпромиссность стали её визитной карточкой.

Любимица публики, предавшая Россию: Почему карьера Кузиной рухнула

Анна Кузина сыграла Яну Семакину в «Универе. Новой общаге». Её героиня казалась наивной, игривой, эмоциональной, но при этом искренней и симпатичной. Несмотря на то что Яна не была главным персонажем, она быстро стала любимицей публики — во многом благодаря харизме самой актрисы. Однако путь Анны после «Универа» сложился заметно иначе, чем у многих её коллег: она не стремилась к максимальной публичности и выбрала более спокойный, локальный, но устойчивый путь в профессии.

После завершения съёмок в популярном ситкоме Анна не стала активно продвигать себя в медиа или пытаться зафиксировать успех за счёт комедийного амплуа. Наоборот, она постепенно возвращалась к своим театральным корням. Кузина продолжала играть в спектаклях, принимала участие в театральных постановках. Параллельно с этим она снималась в кино: после «Универа» она сыграла в более чем 20 фильмах. Казалось бы, впереди только лучшее. Но кардинально всё изменилось после того, как Кузина осудила начало специальной военной операции и покинула пределы России, обосновавшись на Украине.

После этого она нередко высказывалась о России и русских в негативных тонах, чем оттолкнула немалое число своих бывших поклонников. Стране, в которой она состоялась как актриса, артистка смогла ответить лишь так. Перебравшись на Украину, Кузина оказалась неинтересна местным кинорежиссёрам. За период с 2022 года она снялась лишь в одной картине, сыграв роль второстепенного плана, в то время как в России Кузина получала по несколько ролей за год.

Авторы Альмир Хабибуллин