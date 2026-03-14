Слёзы и слава звёзд «Электроника»: Макар Гусев был моряком, Сыроежкин поёт на СВО, а красавица Фандера сбежала

13 марта 2026 года, на 62-м году жизни, скончался советский актёр Василий Скромный, известный благодаря роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». О том, как сложилась судьба других актёров популярной картины, — в материале Life.ru. 13 марта, 21:20

Ушёл из кино в море: финал истории Гусева

Карьера Василия Скромного в кино была достаточно краткосрочной: он снялся всего в шести фильмах. Но дебют в «Приключениях Электроника» стал для актёра стартовой точкой. Причём участие в картине произошло случайно: 15-летнего Скромного заметили в одной из одесских школ и пригласили сняться в фильме. В картине он сыграл Макара Гусева. Позже актёр признавался, что «не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка».

После успеха фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный продолжил работать в кино, но роль Макара Гусева стала самой яркой в его непродолжительной карьере. В 1983 году, спустя четыре года после выхода «Приключений Электроника», Скромный снялся в последней своей картине — «Комбаты», где сыграл второстепенную роль больного в госпитале. После этого актёр решил завязать с кинематографом и подался в моряки.

«Я решил приобрести серьёзную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учёбе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших пароходах», — рассказывал о своём решении уйти из кино Скромный.

Он поступил в Одесское мореходное училище, по окончании которого служил боцманом дальнего плавания.

После начала специальной военной операции Василий Скромный прекратил все контакты с друзьями и знакомыми из России. Актёр Владимир Торсуев, снимавшийся с ним в «Приключениях Электроника», объяснил поступок своего коллеги тем, что тот боится потерять работу.

«Он одессит. И сейчас ходит по морям и океанам. В связи с этой ситуацией — так как владеют судном, на котором он ходит, украинцы — он боится потерять работу и не общается ни с российскими каналами, ни с нами», — рассказывал Торсуев.

13 марта 2026 года стало известно, что актёр умер 11 марта в возрасте 61 года. Причиной смерти послужила онкология, с которой актёр боролся продолжительное время.

Актёр Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева, умер 13 марта 2026 года. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © VK / Василий Скромный

Сыроежкин и Электроник: микрофон вместо автомата

Братья Юрий и Владимир Торсуевы сыграли две главные роли в фильме «Приключения Электроника». Владимир Торсуев исполнил роль Электроника, а его брат Юрий — Сергея Сыроежкина. Для них картина также стала дебютной, и после успеха фильма они продолжили сниматься в кино. Зачастую братья играли вместе в одних и тех же фильмах.

Помимо того, Торсуевы работали в студии «ТриТэ» под руководством Никиты Михалкова. Владимир Торсуев также занимался бизнесом.

После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году братья Торсуевы оказывали поддержку населению Новороссии. В 2014 году Владимир и Юрий впервые посетили Луганск в составе казачьих войск. Причём Владимир Торсуев со временем дослужился до звания казачьего генерала.

В апреле 2018 года братья были внесены в базу сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса» и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

После начала СВО Торсуевы регулярно посещают приграничные земли, где дают концерты для бойцов спецоперации и поют песни, в том числе из фильма «Приключения Электроника».

«На фронте каждый занимается своим делом. Наше с братом оружие — микрофон. Бойцы только что пришли со штурма или зачистки — у них ещё пелена на глазах. И когда они подпевают, когда появляются улыбки — это, наверное, самое дорогое, самое важное, что мы делаем», — рассказывал Владимир Торсуев.

Кроме того, братья критиковали российских артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

«Они уехали и злословят теперь, тявкают, предатели», — говорил о них Владимир Торсуев.

В апреле оба актёра отметят 60-летие.

Братья Торсуевы — Электроник и Сыроежкин — выступают и помогают на СВО. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © ТАСС / Вадим Тараканов

Подавилась яблоком: одиночество звезды «Электроника»

Елизавета Никищихина в «Приключениях Электроника» сыграла Машу, ассистентку профессора Громова. Образ эксцентричной особы стал фишкой актрисы на протяжении всей её карьеры. В других картинах она также играла роли странноватых женщин.

Актриса дебютировала в кино в 1961 году, была занята в театре — выходила на сцену в главной роли в известной постановке «Антигона» в Театре Станиславского. После выхода картины она продолжила сниматься, играя зачастую второстепенные роли. Она снималась в таких фильмах, как «Покровские ворота», где запомнилась фразой «Высокие, высокие отношения», «Чародеи», «Мёртвые души», «Пеппи Длинныйчулок», «Тайны дворцовых переворотов». Кроме того, она нередко отказывалась от предлагаемых ролей, если те не соответствовали её требованиям по этическим соображениям.

В личной жизни актрисы, в отличие от профессиональной деятельности, было не всё так гладко.

В 1975 году её муж, Эрнест Лейбов, решил уехать из СССР в США. С собой он звал и жену, но Никищихина не захотела оставлять родину и ответила отказом. Следующий супруг актрисы, Евгений Козловский, оказался диссидентом, за что попал за решётку. В последние годы жизни она злоупотребляла алкоголем, не принимала попыток дочери помочь и скончалась в 1997 году в одиночестве, подавившись кусочком яблока. Ей было 56 лет.

Елизавета Никищихина была известна по ролям эксцентричных особ. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk

Первая красавица СССР: почему Фандера уехала в Грузию

Оксана Фандера в картине «Приключения Электроника» сыграла школьницу, которая называла Чижикова Рыжиковым. Эта роль стала дебютной для актрисы, но дальнейшего карьерного прыжка она ей не дала. После выхода сериала Фандера не снималась в кино на протяжении почти 10 лет. Это было связано с тем, что она с матерью переехала в Москву, где юную актрису никто не знал.

В столице о себе Фандера заявила в 1988 году, заняв второе место в первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». После этого ей вновь начали предлагать роли, а также на красавицу обратил внимание актёр и кинорежиссёр Филипп Янковский, ставший её мужем в 1990 году. Она снялась в более чем 30 картинах, в том числе в тех, что снимал её супруг. Их дети — Иван и Елизавета Янковские — пошли по стопам родителей и стали актёрами.

Кардинальные перемены в жизни Оксаны Фандеры наступили с началом спецоперации. Актриса эмигрировала в Грузию, где проживает и в настоящее время. При этом супруг актрисы и её дети предпочли остаться в России.

Школьница в «Электронике» — первая кинороль Оксаны Фандеры. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Четыре мужа и смерть под колёсами: история Булгаковой

В «Приключениях Электроника» Майя Булгакова сыграла директора школы. К тому моменту она имела богатый опыт в кинематографе, начала сниматься в 1956 году, в целом её фильмография насчитывает порядка 150 ролей. В 1977 году за заслуги в искусстве ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Самыми успешными её ролями стали работы в фильмах «В огне брода нет», «Преступление и наказание» и «Цыган».

Директор школы Майя Булгакова разбивала сердца мужчин. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © РИА «Новости» / Галина Кмит

При этом личная жизнь артистки была достаточно бурной. Про неё говорили, что она легко сводит мужчин с ума. Майя четырежды была в браке. Первым мужем актрисы стал кинорежиссёр Анатолий Ниточкин, которому Булгакова родила дочь Зинаиду. Вторым супругом стал режиссёр Алексей Габрилович. В этом браке артистка родила дочь Марию. Актриса встречалась с англичанином Ричардом Коллинзом, учившимся балету у Григоровича, но замуж за него не вышла, её третьим избранником был режиссёр Александр Сурин. Четвёртым мужем Майи стал австрийский коммунист Петер Добиас, который ради любимой женщины переехал в Россию. В 1994 году Добиас умер, а чуть позже не стало самой актрисы.

В октябре 1994 года машина, в которой ехала актриса, врезалась в столб. Удар был настолько сильным, что водитель погиб на месте, а артистка оказалась в реанимации. Спустя шесть дней после ДТП Майя Булгакова скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. Ей было 62 года.

Авторы Альмир Хабибуллин