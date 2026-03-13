75 лет нашей Констанции: Тайна «проклятой» роли Алфёровой, приёмные дети и визит Де Ниро Оглавление Биография: детство, семья, начало карьеры Театр и кино: самые известные роли Ирины Алфёровой Личная жизнь: мужья, дочь и внуки Ирина Алфёрова сейчас: чем занимается актриса Награды и звания Интересные факты из жизни Ирины Алфёровой Клип с Александром Серовым На даче с Робертом Де Ниро Удар током Ирина Алфёрова: сколько лет актрисе в 2026-м, биография, личная жизнь, мужья, дочь Ксения и лучшие фильмы — в материале Life.ru. 13 марта, 12:25 Алфёрова пережила удар током, развод с Абдуловым и стала матерью троим приёмным детям. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Шахвердиев, © Shutterstock / FOTODOM / ghenadie

13 марта 2026 года народная артистка РФ Ирина Ивановна Алфёрова, которую назвали самой красивой артисткой и богиней советского кино, отмечает свой 75-летний юбилей. В этот особенный день актриса принимает поздравления от многих известных людей и коллег. Её поздравил президент России Владимир Путин, отметив в своей телеграмме, что зрители ценят актёрский талант и самоотдачу артистки, и пожелал имениннице здоровья и всего самого доброго.

Также тёплые слова в день юбилея направил ей президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своём обращении он назвал Ирину Алфёрову «идеалом женственности и красоты» и отметил её вклад в укрепление дружбы между Россией и Белоруссией. Президент подчеркнул, что актриса «блестяще проявила своё дарование в театре и кино», а созданные ею образы «стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь».

Биография: детство, семья, начало карьеры

Ирина Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске в семье юристов-фронтовиков. Её родители — Иван Кузьмич и Ксения Архиповна Алфёровы — прошли Великую Отечественную войну, а после посвятили себя адвокатской деятельности. В семье росла ещё одна дочь — старшая сестра Ирины, Татьяна, которая впоследствии тоже выбрала профессию юриста.

С ранних лет Ирина проявляла артистические способности. Ставила спектакли во дворе и увлечённо участвовала в творческих затеях. Большую роль в выборе жизненного пути сыграла её мама. В молодости она сама мечтала об актёрской карьере и потому с пониманием отнеслась к устремлениям дочери, поддержав её начинания.

Будущая звезда советского и российского кино посещала театральную студию при Доме учёных в Новосибирске. В 1968 году она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс пресса» («Мисс интеграл») в местном Академгородке.

Театр и кино: самые известные роли Ирины Алфёровой

Окончив школу, Ирина отправилась покорять столицу и поступила в ГИТИС. Уже во время учёбы она сделала первые шаги в кино и дебютировала в эпизоде фильма «Серебряные трубы» (1970).

На четвёртом курсе Ирине предложили главную роль в телевизионной эпопее «Хождение по мукам» по трилогии Алексея Толстого. Актрисе предстояло воплотить образ Даши Булавиной — героини, ставшей для многих воплощением женской стойкости и душевной красоты. Работа над картиной растянулась на несколько лет. Съёмки были масштабными, а итоговый фильм состоял из 13 серий. Картина вышла в 1977 году и принесла Алфёровой широкую известность. Ради этой роли актриса отказалась от предложений в театрах.

Констанция Ирины Алфёровой покорила весь СССР. Фото © «Д'Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk

В 1976 году Ирина Алфёрова стала актрисой театра «Ленком». Но всесоюзную любовь ей принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979). Образ нежной, благородной и преданной возлюбленной очаровал миллионы зрителей. Интересно, что съёмки в этой картине стали для актрисы настоящим испытанием, её постоянно критиковал режиссёр Юнгвальд-Хилькевич, а озвучивала героиню другая актриса — Анастасия Вертинская. Это обстоятельство сильно расстроило Ирину, но не умалило народной любви к её Констанции — почти все мужчины СССР мечтали стать её «Д'Артаньяном».

Ещё одной громкой работой Алфёровой стала роль Кати в мелодраме «С любимыми не расставайтесь» о ревности, которая может порушить даже сильную любовь. В ленте Ирина снялась вместе с мужем, Александром Абдуловым, а пронзительность и искренность её героини, магия между экранной парой покорили даже самых стойких. Другие заметные роли — Ольга Винтер в «ТАСС уполномочен заявить», «Снегурочка» Светлана в «Снегурочку вызывали?» Из последних: «Распутин», «Ёлки-5». Сейчас актриса готовится к выходу военной драмы «Ушедшие в метель».

Ирина Алфёрова и Александр Абдулов были вместе 17 лет. Фото © «С любимыми не расставайтесь», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Александр Володин / Kinopoisk

Личная жизнь: мужья, дочь и внуки

Личная жизнь Ирины Алфёровой была яркой и насыщенной, как и её творческая карьера. Актриса трижды выходила замуж.

Первым её мужем был болгарский дипломат Бойко Гюров. Брак длился с 1973-го по 1975 год. Ради мужа Ирина уехала жить в Болгарию, но вскоре после развода вернулась в СССР. В этом союзе родилась дочь Ксения (24 мая 1974 года), которая позже пошла по стопам матери и стала актрисой и телеведущей.

Вторым супругом Ирины Алфёровой был сам Александр Абдулов. С легендарным актёром Алфёрова прожила 17 лет (с 1976-го по 1993 год). Их считали самой красивой парой советского кино. Абдулов удочерил Ксению, став для неё заботливым отцом. История их любви началась в «Ленкоме». При первой встрече Александр показался Ирине нескладным, но он сумел завоевать её сердце, предложив встречаться на гастролях в Ереване и сумев пронести актрису на руках через весь парк. Пара распалась в 1993 году, по словам Ирины, они с Александром так и не смогли выстроить диалог из-за актёрского образа жизни. Но многие долго не могли поверить в крах этого союза.

Актёр Сергей Мартынов, с которым Ирина познакомилась в 1978 году на съёмках фильма «Звезда шерифа», стал её третьим мужем. Они поженились в 1995 году. По словам актрисы, именно с ним она обрела настоящую гармонию и семейное счастье. Супруги до сих пор вместе.

Актриса Ирина Алфёрова (в центре) с супругом, актёром Сергеем Мартыновым, и дочерью, актрисой Ксенией Алфёровой. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У Ирины Алфёровой помимо родной дочери Ксении — трое приёмных детей. Актриса с 1997 года воспитывает своего племянника Александра. Это сын её покойной сестры Татьяны, также она приняла детей своего мужа, Сергея Мартынова, от первого брака — Анастасию и Сергея. Их мать умерла, и всю заботу на себя взяла звезда.

Внучка Алфёровой, Евдокия, родилась в Италии и редко появляется на публике. Родные отмечают её внешнее сходство с бабушкой в молодости. Мама актрисы, Ксения Архиповна, до сих пор жива — в 2026 году ей исполнилось 104 года.

Ирина Алфёрова сейчас: чем занимается актриса

Ирина Алфёрова сейчас продолжает творческую деятельность. Она ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы» (Театр на Трубной), где служит с 1993 года. Актриса задействована в постановках «На Трубе», «Толстого нет», «Шинель/Пальто», «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное».

Помимо театральной работы, Алфёрова активно участвует в антрепризных спектаклях и снимается в кино. Также к её 75‑летнему юбилею вышел документальный фильм «Самая‑самая», посвящённый жизни и творчеству актрисы.

Спектакль «Толстого нет» с Ириной Алфёровой в главной роли. Фото © VK / Театр на Трубной

Награды и звания

За годы служения искусству Ирина Алфёрова удостоена множества наград:

1992 — почётное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации»;

2007 — почётное звание «Народная артистка Российской Федерации»;

2011 — орден Дружбы;

2016 — почётный орден «Самарский крест» (Болгария);

2017 — орден Почёта.

Ирина Алфёрова сейчас играет в театре и снимается в кино. Фото © VK / Театр на Трубной

Интересные факты из жизни Ирины Алфёровой

Клип с Александром Серовым

В 1990 году творческая биография Ирины Алфёровой пополнилась необычным опытом — она снялась в романтическом клипе Александра Серова на песню «Ты меня любишь». Актриса вспоминала об этом с теплотой в одном из своих интервью: «Я когда музыку услышала, уже вариантов не было отказаться. И клип получился потрясающий. Это не просто картинки. Мы же его много раз переделывали».

На даче с Робертом Де Ниро

Среди необычных эпизодов в жизни Алфёровой есть и встреча с мировой кинозвездой Робертом Де Ниро. Актёр приезжал в Россию, и судьба свела его с Ириной. Де Ниро даже побывал у неё на даче. Сохранился совместный снимок, который теперь — часть личного архива актрисы и напоминание о той удивительной встрече.

Удар током

Однажды на гастролях в Баку с Алфёровой произошёл опасный инцидент. В гримёрке она случайно коснулась оголённых проводов и получила сильный удар током. Шоковое состояние и физическая боль могли бы заставить любого отказаться от выступления, но Ирина, проявив невероятное мужество, всё же вышла на сцену. Этот случай ярко демонстрирует её преданность профессии и силу характера, даже в критической ситуации она не подвела зрителей и коллектив.

Авторы Кира Громова