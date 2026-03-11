«Офицер» ответил за убийство, Будулай стал русофобом, Зорина сожгла болезнь жены: судьба брутальных красавцев Оглавление Георгий Юматов: слава «Офицеров» и пуля в дворника Будулай, который проклял Россию, но просил денег «Старик» против России: измена Скворцова Как Жаров жён менял и у Сталина милости просил Полковник Зорин против безумия любимой жены 100 лет назад, 11 марта 1926 года, родился советский актёр Георгий Юматов, запомнившийся зрителям по ролям военных. Судьба артистов, которые играли в кино военнослужащих и сотрудников милиции, складывалась порой парадоксально. Подробнее — в материале Life.ru. 10 марта, 21:45 Офицеры не плачут? Горькая правда о жизни звёзд «Офицеров», «Цыгана» и «Стариков». Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «В бой идут одни старики», режиссёр Леонид Быков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Офицеры», режиссёр Владимир Роговой / Kinopoisk, © Кадр из фильма «В зоне особого внимания», режиссёр Андрей Малюков / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Petrova

Георгий Юматов: слава «Офицеров» и пуля в дворника

Георгий Юматов считается одним из самых узнаваемых актёров советского кино, создавших на экране образ настоящего военного. Причём он прошёл войну и сам — в подростковом возрасте сбежал на фронт и служил в составе обеспечения Евпаторийского десанта.

После войны Юматов оказался в кино практически случайно и не имея актёрского образования. Его экранная карьера активно развивалась уже в конце 1940-х и 1950-х годов. Одной из первых заметных работ стал фильм «Молодая гвардия». Однако особую известность актёр получил благодаря ролям военных и сотрудников правоохранительных органов.

Под судом и прицелом: роковой выстрел Юматова. Фото © РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

Наиболее знаменитой стала роль Алексея Трофимова в фильме «Офицеры» (1971). Этот образ офицера, прошедшего долгий путь от молодого красноармейца до генерала, стал символом офицерской чести и преданности службе. Для многих зрителей герой Юматова стал воплощением настоящего советского офицера. Кроме того, актёр снимался в таких фильмах, как «Жестокость», где сыграл сотрудника угрозыска Вениамина Малышева, а также в картинах «Шторм», «Порожний рейс», «ТАСС уполномочен заявить» и других кинолентах, где нередко появлялся в образе военных или людей, связанных с силовыми структурами.

Коллеги отмечали сложный характер Юматова: он был вспыльчивым, эмоциональным и склонным к конфликтам. Один из известных случаев произошёл во время подготовки к съёмкам фильма «Белое солнце пустыни»: актёр потерял роль товарища Сухова после драки, в которой получил травму лица. А супружеская жизнь с актрисой Музой Крепкогорской, оказавшейся в тени славы мужа, была непростой, к тому же брак оказался бездетным.

С распадом СССР популярность Юматова постепенно пошла на спад. Отечественное кино менялось, и актёру стали предлагать всё меньше заметных ролей. По воспоминаниям знакомых и родных, когда ему звонили и предлагали сняться в типичном перестроечном фильме, Юматов ругался и бросал трубку. Георгию и Музе даже приходилось продавать вещи, чтобы свести концы с концами.

В 1994 году после смерти любимой собаки Юматов вместе с дворником, помогавшим похоронить животное, устроил поминки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого дворник, по словам очевидцев, оскорбил память участников войны. Актёр выстрелил в него из охотничьего ружья. Дело получило широкий резонанс, а Юматов оказался под следствием. Ему грозило до десяти лет тюрьмы, но удалось доказать, что Юматов лишь превысил пределы необходимой самообороны. Спустя два месяца его освободили под подписку о невыезде. В 1995 году кинозвезда попала под амнистию, приуроченную к 50-летию Победы.

Последние годы жизни Юматов провёл в относительном уединении. Он начал ходить в церковь и окончательно завязал с алкоголем. В 1997 году артист скончался в возрасте 71 года из-за разрыва брюшной аорты

Будулай, который проклял Россию, но просил денег

Цыган без Родины: метания Волонтира. Фото © РИА Новости / Владимир Родионов

Имя Михая Волонтира прочно связано с культовым телесериалом «Цыган», который вышел на экраны в конце 1970-х годов и быстро стал одним из самых популярных проектов советского телевидения. Также его прославила и роль гвардии прапорщика Александра Ивановича в военном фильме «В зоне особого внимания».

Актёр родился в 1934 году в Молдавии и первоначально вовсе не планировал становиться кинозвездой. Он работал учителем и режиссёром в сельском Доме культуры, а затем поступил в театральную студию. Большую часть своей карьеры Волонтир служил в Бельцком драматическом театре. Однако настоящую всесоюзную известность ему принесло именно кино.

В фильме «Цыган» Волонтир сыграл роль Будулая — человека, прошедшего войну и оказавшегося в советской деревне. Его герой обладал внутренним достоинством, смелостью и обострённым чувством справедливости. Позднее Волонтир вернулся к нему в продолжении — картине «Возвращение Будулая».

Несмотря на популярность, Волонтир не стремился к жизни столичной кинозвезды. Он оставался в Молдавии и продолжал работать в театре, считая сцену своим главным призванием. Однако после распада СССР судьба актёра осложнилась.

На этом фоне он подался в политику. В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета Молдавии. В новом качестве Волонтир начал выступать с антисоветскими и русофобскими лозунгами против страны, которая дала ему путёвку в жизнь. Русских, в том числе жителей Приднестровья, он называл «проклятыми оккупантами». Кроме того, выступал за полный суверенитет Молдавии и «культурный молдавский язык».

В последние годы жизни у Волонтира был сахарный диабет, он перенёс несколько дорогостоящих операций. Причём оплачивали их актёру именно россияне, которых он некогда называл «оккупантами». В частности, средства на его лечение выделяли Правительство Москвы, а также российские предприниматели.

Михай Волонтир умер в 2015 году в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

«Старик» против России: измена Скворцова

Владимир Талашко. Фото © ТАСС / Виктор Толочко

Имя Владимира Талашко прочно связано с военной тематикой в советском кинематографе. Наиболее знаменитой его работой стала роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в культовом фильме «В бой идут одни "старики"» (1973). Фильм стал одним из самых любимых у советских зрителей и многие годы регулярно показывался по телевидению, а реплики героев разошлись на цитаты. Участие в этой картине принесло Талашко всесоюзную известность.

Кроме этой роли актёр снимался и в других фильмах, где воплощал образы военных. Среди них — картины «Рождённая революцией», «Как закалялась сталь», «Подпольный обком действует».

После распада Советского Союза ситуация заметно изменилась. Кинопроизводство на Украине переживало трудный период, и многие артисты, прославившиеся в советские годы, остались без привычного объёма работы. Талашко продолжал сниматься, но уже намного реже.

В 2015 году он снялся в социальной рекламе ко Дню Победы, в которой сыграл ветерана, поддерживающего борьбу Украины против России, что вызвало громкий скандал.

В 2021 году Талашко вновь оказался в центре скандала: несколько молодых актрис и студенток Киевского университета театра, кино и телевидения, где преподавал актёр, обвинили Талашко в сексуальных домогательствах во время актёрских мастер-классов. История получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях. Сам актёр отрицал обвинения и заявлял, что речь идёт о недоразумениях или попытке очернить его репутацию.

После этих событий Талашко был вынужден уйти на пенсию, он фактически оказался вне активной публичной жизни. Многие проекты с его участием были заморожены, его перестали приглашать на телевидение. Сейчас актёру 80 лет.

Как Жаров жён менял и у Сталина милости просил

Легендарный актёр Михаил Жаров. Фото © РИА Новости / Владислав Шидловский

Михаил Жаров принадлежит к числу актёров, чьи роли сформировали целую галерею образов представителей советской милиции. Наиболее известным из них стал участковый милиционер Анискин — герой популярной серии фильмов, снятых по произведениям писателя Виля Липатова.

Кроме того, Жаров играл и в картинах на историческую тематику — «Пётр Первый», «Богдан Хмельницкий», «Иван Грозный», «За тех, кто в море».

В личной жизни актёра также было немало событий, которые обсуждались в театральной и кинематографической среде. В брак Жаров вступал четыре раза, и далеко не всегда ему удавалось расходиться мирно.

Первой супругой Жарова стала учительница Наталья Гузовская. Она родила ему сына, а также поладила с матерью актёра. Но спустя восемь лет совместной жизни он признался, что полюбил другую. Мать Жарова в этой ситуации встала на сторону невестки и запретила своему сыну выгонять жену с ребёнком на улицу. Тогда актёр со своей новой возлюбленной Людмилой Полянской поселился в коммуналке. Пара прожила вместе 14 лет, дважды они пытались завести детей, но оба ребёнка умирали в младенчестве. У Жарова завязался роман с актрисой Людмилой Целиковской, которая была младше него на 20 лет.

Ситуация осложнялась тем, что оба на тот момент состояли в браке. Супруг Целиковской, писатель Борис Войтехов, даже писал письма в ЦК КПСС, чтобы помешать разводу. Но в итоге Целиковской всё же удалось развестись и выйти замуж за Жарова. Но спустя время Целиковская ушла к соседу по лестничной клетке — архитектору Каро Алабяну.

Жаров отправился на лечение в санаторий, где познакомился со своей четвёртой женой — Майей Гельштейн, которая была младше актёра на 30 лет. Они поженились в 1949 году. Вскоре у пары родились две дочери — Анна и Елизавета. Но по «делу врачей» арестовали родителей Майи, которые были медиками. Жаров лично обращался к Сталину, чтобы заступиться за родственников, но все попытки оказались тщетными, а сам Жаров остался без работы и вернулся в искусство уже после смерти вождя.

Он продолжал сниматься в кино до конца 1970-х годов. В последние годы жизни рядом с ним была супруга Майя и две дочери. В декабре 1981 года Михаил Жаров скончался на 83-м году жизни. Майя Гельштейн пережила мужа на десять лет.

Полковник Зорин против безумия любимой жены

Всеволод Санаев. Фото © РИА Новости / Галина Кмит

Всеволод Санаев начал актёрскую карьеру в 1930-е годы. Однако настоящая известность пришла к нему уже после Великой Отечественной войны, когда советский кинематограф активно обращался к военной тематике. В этот период он стал востребованным исполнителем ролей командиров, генералов и представителей силовых структур.

Одной из заметных работ Санаева стала «Оптимистическая трагедия», где он сыграл одного из командиров революционного отряда. Известны и его роли в картинах «Это случилось в милиции», «За нами Москва», где он сыграл генерала Панфилова, эпопее «Освобождение».

Настоящую славу Санаеву принесла роль полковника Ивана Зорина в картинах «Возвращение «Святого Луки»», «Чёрный принц» и «Версия полковника Зорина».

Но жизнь Всеволода Санаева, несмотря на известность, не была простой. У его жены Лидии после потери сына Алексея стало развиваться психическое расстройство, что, по воспоминаниям дочери Елены Санаевой, отражалось на обстановке в доме.

Актёр Сергей Лукьянов даже предлагал Санаеву оставить больную жену, на что тот ответил категорическим отказом.

В последние годы жизни актёр продолжал работать в театре и периодически снимался в кино. Одновременно с этим он ухаживал за больной женой. В 1995 году Лидии Санаевой не стало. Её уход стал сильным потрясением для актёра и подкосил его здоровье. Всеволод Санаев пережил любимую женщину всего на десять месяцев и скончался в 1996 году в 83 года от рака лёгких.

Авторы Альмир Хабибуллин