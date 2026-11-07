40-летний британский актёр Роберт Паттинсон прошёл пробы на роль Джеймса Бонда в новом фильме о знаменитом агенте 007. Кастинг состоялся в Лондоне в конце октября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, Паттинсон участвовал в кинопробах в выходные 24–25 октября. В это время артист находился в британской столице на съёмках второй части «Бэтмена». Теперь он претендует на роль, которую прежде исполнял Дэниел Крэйг.

Среди других кандидатов СМИ называют Каллума Тёрнера, Джека Лоудена и Джоша О'Коннора. К борьбе за роль также мог присоединиться Николас Холт. По данным Deadline, в заключительном этапе отбора участвовали не более пяти актёров. При этом источники издания пока не раскрывают результаты проб.

Режиссёром следующего фильма о Бонде станет Дени Вильнёв, известный по картинам «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна». Он уже работал с Паттинсоном над третьей частью «Дюны», премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. По сведениям The Hollywood Reporter, сотрудничество актёра и постановщика прошло успешно.

Сценарий нового фильма пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. За производство отвечают Amazon MGM Studios и продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Последний ранее участвовал в создании фильмов о Гарри Поттере, включая «Кубок огня», в котором снялся молодой Паттинсон.

Новый фильм станет первой частью франшизы после перехода творческого контроля к Amazon. Прежде ключевые решения о развитии серии принимали Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

Ожидается, что продюсеры определятся с выбором до конца 2026 года. По сведениям отраслевых изданий, решение могут принять уже в ноябре. Однако Amazon MGM Studios официально не подтвердила ни участие Паттинсона в кастинге, ни сроки объявления нового Бонда.

Позднее история кастинга получила продолжение: 16 ноября Паттинсона официально объявили новым Джеймсом Бондом.

Ранее сообщалось, что Роберт Паттинсон согласился исполнить главную роль в фильме «Прайм-тайм» после необычного предложения режиссёра Лэнса Оппенхайма. Первоначально актёр собирался ограничиться продюсерской работой над картиной. Постановщик и сценарист Аджон Сингх переработали сюжет, чтобы заинтересовать артиста участием в съёмках. Одновременно Оппенхайм организовал доставку Паттинсону 200 банок никотиновых пакетиков Zyn, которые в тот период было трудно приобрести в США. Вместе с посылкой режиссёр передал обновлённый сценарий. После ознакомления с ним актёр согласился сыграть телеведущего Криса Хансена. Фильм рассказывает о журналисте, который получил известность благодаря телевизионным расследованиям с участием предполагаемых сексуальных преступников. Премьера картины состоялась в сентябре 2026 года.