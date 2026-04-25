Роберт Паттинсон раскрыл секрет идеальной экранной химии с Зендаей

Актёр Роберт Паттинсон раскрыл секрет идеальной экранной химии с коллегой Зендаей. По его словам, ключом к взаимопониманию стала одна неловкая сцена на съёмках фильма «Вот это драма!». Сыгравшие жениха и невесту должны были вместе отрепетировать танец, это им и помогло.

«Потому что нет ничего более неловкого, для меня уж точно. Ты уже успел опозориться до начала съёмок — и дальше легче», — подчеркнул собеседник Кино Mail.

Напомним, в прошлом году Роберт Паттинсон тайно женился на актрисе и фотомодели Сьюки Уотерхаус. Торжественная церемония прошла в новогодние праздники на Карибских островах, куда молодожёны пригласили только родственников и близких друзей.