Роберт Паттинсон раскрыл секрет идеальной экранной химии с Зендаей
© ТАСС / Maria Laura Antonelli / Zuma
Актёр Роберт Паттинсон раскрыл секрет идеальной экранной химии с коллегой Зендаей. По его словам, ключом к взаимопониманию стала одна неловкая сцена на съёмках фильма «Вот это драма!». Сыгравшие жениха и невесту должны были вместе отрепетировать танец, это им и помогло.
«Потому что нет ничего более неловкого, для меня уж точно. Ты уже успел опозориться до начала съёмок — и дальше легче», — подчеркнул собеседник Кино Mail.
Напомним, в прошлом году Роберт Паттинсон тайно женился на актрисе и фотомодели Сьюки Уотерхаус. Торжественная церемония прошла в новогодние праздники на Карибских островах, куда молодожёны пригласили только родственников и близких друзей.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.