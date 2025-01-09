Роберт Паттинсон сыграл тайную свадьбу с матерью своей дочери
Daily Mail: Роберт Паттинсон тайно женился на модели Уотерхаус на Карибах
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Straus
Британский актёр Роберт Паттинсон, известный по культовому сериалу «Сумерки», тайно женился на актрисе и фотомодели Сьюки Уотерхаус. Торжественная церемония прошла в новогоднее праздники на Карибских островах, куда молодожёны пригласили только родственников и близких друзей. Об этом сообщает Daily Mail.
«Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты», — поделился источник издания.
Для Паттинсона это первые отношения, которые дошли до официальной регистрации. Ранее он встречался с актрисой Кристен Стюарт, но она изменила ему, что привело к дальнейшему расставанию. Позже звезда «Сумерек» заводил ещё одни отношения, которые тоже не дошли до брака. Зато Уотерхаус, по словам актёра, стала женщиной всей его жизни.
Ранее сообщалось, что российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.