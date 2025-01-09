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9 января, 09:44

Роберт Паттинсон сыграл тайную свадьбу с матерью своей дочери

Daily Mail: Роберт Паттинсон тайно женился на модели Уотерхаус на Карибах

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Straus

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Straus

Британский актёр Роберт Паттинсон, известный по культовому сериалу «Сумерки», тайно женился на актрисе и фотомодели Сьюки Уотерхаус. Торжественная церемония прошла в новогоднее праздники на Карибских островах, куда молодожёны пригласили только родственников и близких друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

«Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты», — поделился источник издания.

Для Паттинсона это первые отношения, которые дошли до официальной регистрации. Ранее он встречался с актрисой Кристен Стюарт, но она изменила ему, что привело к дальнейшему расставанию. Позже звезда «Сумерек» заводил ещё одни отношения, которые тоже не дошли до брака. Зато Уотерхаус, по словам актёра, стала женщиной всей его жизни.

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Ранее сообщалось, что российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.

Татьяна Миссуми
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