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9 января, 07:36

Ковальчук покорила маму Харламова искренностью и фирменным пирогом

Гарик Харламов и с женой Катериной и мамой Натальей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khar_nat

Гарик Харламов и с женой Катериной и мамой Натальей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khar_nat

Мама телеведущего и комика Гарика Харламова, Наталья, в канун Рождества поделилась редким воспоминанием о первой встрече с будущей невесткой, коллегой сына по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Юморист впервые представил свою избранницу маме в начале 2021 года, и хрупкая блондинка сразу же завоевала её симпатию.

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Наталья вспоминает, как Катерина угостила её ягодным пирогом и проявила доброту.

«Так началось наше теплое знакомство и завязалась дружба. Мы беседовали несколько часов, легко и непринужденно», — делится Наталья на своей страничке в соцсетях.

Считается, что свадьба Харламова и Ковальчук состоялась благодаря настойчивости его матери, которая убеждала сына жениться на такой замечательной девушке. Прежде чем стать невесткой, Катерина несколько раз отдыхала с Натальей в совместных поездках. Она считает себя очень удачливой и недавно публично призналась будущей свекрови в любви, поблагодарив за заботу и поддержку.

«Спасибо за дружбу, бесконечное тепло и заботу. У меня лучшая свекровь, о которой можно только мечтать!» — отметила Катерина.

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Напомним, что с предыдущей невесткой, Кристиной Асмус, у Натальи Харламовой отношения были не слишком хорошими. Они расстались в плохих отношениях и лишь недавно смогли восстановить формальное общение ради 11-летней дочери юмориста и актрисы, которую пара продолжает воспитывать вместе после развода.

Марина Фещенко
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