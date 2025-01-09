Ковальчук покорила маму Харламова искренностью и фирменным пирогом

Мама телеведущего и комика Гарика Харламова, Наталья, в канун Рождества поделилась редким воспоминанием о первой встрече с будущей невесткой, коллегой сына по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Юморист впервые представил свою избранницу маме в начале 2021 года, и хрупкая блондинка сразу же завоевала её симпатию.

Наталья вспоминает, как Катерина угостила её ягодным пирогом и проявила доброту.

«Так началось наше теплое знакомство и завязалась дружба. Мы беседовали несколько часов, легко и непринужденно», — делится Наталья на своей страничке в соцсетях.

Считается, что свадьба Харламова и Ковальчук состоялась благодаря настойчивости его матери, которая убеждала сына жениться на такой замечательной девушке. Прежде чем стать невесткой, Катерина несколько раз отдыхала с Натальей в совместных поездках. Она считает себя очень удачливой и недавно публично призналась будущей свекрови в любви, поблагодарив за заботу и поддержку.

«Спасибо за дружбу, бесконечное тепло и заботу. У меня лучшая свекровь, о которой можно только мечтать!» — отметила Катерина.