Юрий Колокольников тайно женился на литовской актрисе, которая младше него на 18 лет

Российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.

Ранее Клокольников никогда не состоял в официальном браке — у него были серьёзные отношения с экономистом Надеждой Макляровской, которая родила от него дочь Таисию, а также с Ксенией Раппопорт, подарившей ему вторую дочь — Софию.

Актёры на съёмках сериала «Воскресенский». Фото © Кадр из сериала «Воскресенский», режиссёр Дмитрий Петрунь, сценарист Анастасия Истомина / Kinopoisk

Несмотря на своё происхождение, Вильма обосновалась в Москве в 2008 году и уже активно покоряет российский кинематограф. С Юрием она познакомилась на съёмках сериала «Воскресенский», где, вероятно, и завязался их роман. Актёры не любят посвящать общественность в свою личную жизнь, поэтому радостное событие не комментируют.