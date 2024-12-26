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26 декабря, 17:04

Юрий Колокольников тайно женился на литовской актрисе, которая младше него на 18 лет

Юрий Колокольников женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте

Актеры Вильма Кутавичют и Юрий Колокольников. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Актеры Вильма Кутавичют и Юрий Колокольников. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.

Ранее Клокольников никогда не состоял в официальном браке — у него были серьёзные отношения с экономистом Надеждой Макляровской, которая родила от него дочь Таисию, а также с Ксенией Раппопорт, подарившей ему вторую дочь — Софию.

Актёры на съёмках сериала «Воскресенский». Фото © Кадр из сериала «Воскресенский», режиссёр Дмитрий Петрунь, сценарист Анастасия Истомина / Kinopoisk

Актёры на съёмках сериала «Воскресенский». Фото © Кадр из сериала «Воскресенский», режиссёр Дмитрий Петрунь, сценарист Анастасия Истомина / Kinopoisk

Несмотря на своё происхождение, Вильма обосновалась в Москве в 2008 году и уже активно покоряет российский кинематограф. С Юрием она познакомилась на съёмках сериала «Воскресенский», где, вероятно, и завязался их роман. Актёры не любят посвящать общественность в свою личную жизнь, поэтому радостное событие не комментируют.

Не так давно стало известно о другой звёздной свадьбе. Сын Кости Дзю женился на возлюбленной после 8 лет отношений. Тим Дзю и его избранница Александра Константин узаконили отношения в Сиднее.

Ольга Сливченко
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