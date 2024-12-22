Сын Кости Цзю женился на возлюбленной после долгих отношений

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю, сын знаменитого боксёра Константина Цзю, женился на своей возлюбленной Александре Константин после восьми лет отношений. Свадьба прошла в Сиднее, на неё пришло около 120 гостей. Об этом стало известно из соцсетей 30-летнего спортсмена.

Боксёр Тим Цзю и его жена Александра Константин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timtszyu

Тим родился и вырос в Австралии, поэтому на соревнованиях он представляет именно эту страну. Цзю познакомился с Александрой, выпускницей юридического факультета, в тренажерном зале, когда девушка попросила его о помощи с одним из упражнений. Константин активно поддерживает своего возлюбленного и сопровождает его на всех турнирах.

Цзю-младший был чемпионом мира в среднем весе (до 69,9 кг), а также чемпионом Австралии по версии IBF Australasian (2019—2024 года). В марте этого года Цзю проиграл американскому боксёру Себастьяну Фундоре. Поединок длился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу Фундоры. Из-за этого Цзю утратил титул чемпиона мира. В октябре он потерпел поражение техническим нокаутом от действующего чемпиона IBF, россиянина Бахрама Муртазалиева. Полное имя боксёра — Тимофей Константинович Цзю.