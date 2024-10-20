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20 октября, 03:45

Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю и сохранил титул чемпиона по версии IBF

Поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю. Обложка © X / No Limit Boxing

Поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю. Обложка © X / No Limit Boxing

Российский боксёр Бахрам Муртазалиев нокаутировал представляющего Австралию Тима Цзю в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг). Бой состоялся в ночь с 19 на 20 октября в американском Орландо.

Муртазалиев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде, когда сторона Цзю выбросила белое полотенце. Стоит отметить, что Тим трижды оказался в нокдауне во втором раунде боя.

Поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю. Видео © X / BOXING n BBQ

Муртазалиев всё ещё не знает поражений, выиграв 23-й бой в профессиональной карьере. Цзю проиграл во второй раз при 24 победах.

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Артём Гапоненко
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