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14 октября, 16:31

Федерация бокса России отобрала у Hardcore лицензию на проведение турниров

Лигу Hardcore лишили лицензии на проведение боксёрских турниров и кулачных боёв. Такое решение приняла Федерация бокса России по причине постоянного нарушения регламента.

«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров «Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент», имеющие отношение к Hardcore. Обе организации нарушили обязательные нормы и правила»,говорится в сообщении Федерации бокса РФ.

Организации не представили соглашения между промоутером и бойцами, перечень профессиональных спортивных соревнований и порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад супервайзера. Помимо этого в Сети часто появлялись видео с различными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

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Звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев жестоко избил свою девушку

Кстати, организацию Hardcore лишают лицензии уже не первый раз. То же самое было в июле. Федерация бокса России обязала объединение выплатить штраф. Поводом для санкций стало поведение азербайджанского бойца Джавида Рзаева, который оскорбил на национальной почве россиянина Артура Кулинского на одном из турниров. После происшествия спортсмен сразу начал извиняться перед Кулинским. Он записал целое видео, однако это не помогло — Федерация бокса России решила действовать самым жёстким образом и пожизненно отстранила Рзаева от участия в любых мероприятиях под эгидой организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Наталья Афонина
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