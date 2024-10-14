Федерация бокса России отобрала у Hardcore лицензию на проведение турниров

Лигу Hardcore лишили лицензии на проведение боксёрских турниров и кулачных боёв. Такое решение приняла Федерация бокса России по причине постоянного нарушения регламента.

«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров «Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент», имеющие отношение к Hardcore. Обе организации нарушили обязательные нормы и правила», — говорится в сообщении Федерации бокса РФ.

Организации не представили соглашения между промоутером и бойцами, перечень профессиональных спортивных соревнований и порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад супервайзера. Помимо этого в Сети часто появлялись видео с различными драками и оскорблениями между участниками соревнований.