Тим Цзю уступил американцу Фундоре, потерпев первое поражение в карьере

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю — уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке в Лас-Вегасе.

Австралийский боксёр оплошал и не смог защитить титул, по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), в первом среднем весе и взять вакантный титул Всемирного боксёрского совета (WBC) в аналогичной весовой категории. Неудача на ринге стала первым поражением в его профессиональной карьере. Кстати, изначально планировалось, что его соперником будет американец Кит Турман, но тот снялся с боя. Как писали СМИ, причиной стала травма бицепса.

Отметим, что, помимо этого поражения, на счету 29-летнего бойца 24 победы.