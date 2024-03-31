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31 марта, 04:57

Тим Цзю уступил американцу Фундоре, потерпев первое поражение в карьере

Тим Цзю. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timtszyu

Тим Цзю. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timtszyu

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю — уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке в Лас-Вегасе.

Австралийский боксёр оплошал и не смог защитить титул, по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), в первом среднем весе и взять вакантный титул Всемирного боксёрского совета (WBC) в аналогичной весовой категории. Неудача на ринге стала первым поражением в его профессиональной карьере. Кстати, изначально планировалось, что его соперником будет американец Кит Турман, но тот снялся с боя. Как писали СМИ, причиной стала травма бицепса.

Отметим, что, помимо этого поражения, на счету 29-летнего бойца 24 победы.

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А осенью прошлого года отличился младший сын Кости Цзю. Никита завоевал титул чемпиона Австралии по боксу в первом среднем весе. Он тогда нокаутировал австралийца Дилана Биггса в пятом раунде. Кстати, для его соперника эта неудача стала первой после десяти побед подряд.

Николь Вербер
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