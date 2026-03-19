Звезду «Бэтмена» Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ ради нового фильма

Американский актёр Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена, появится в новом фильме уже после своей смерти. Его образ воссоздадут с помощью технологий искусственного интеллекта.

Речь идёт о драме «Глубоко как могила», над которой работали несколько лет. Изначально артист должен был сыграть одну из ключевых ролей, но не успел завершить участие в проекте.

После его смерти в апреле 2025 года создатели решили сохранить задумку и использовать цифровую версию актёра. На это дали согласие наследники Килмера.

«Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел Вэл», — отметил режиссёр Коэрте Вурхис.

По сюжету, актёр должен был сыграть отца главного героя. Эту роль писали специально под него, и сам Килмер считал участие в проекте важным.

Всего образ Бэтмена за десятилетия примеряли на себя разные актёры — от Майкла Китона до Кристиана Бейла и Роберта Паттинсона. Однако версия Килмера из фильма «Бэтмен навсегда» до сих пор остаётся для многих зрителей одной из самых харизматичных и недооценённых.

Это не первый случай, когда технологии помогают «вернуть» артиста. Ранее после тяжёлой болезни его голос уже восстанавливали с помощью ИИ, что позволило ему вновь участвовать в проектах.