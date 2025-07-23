«Прикоснуться к живой легенде»: Владимира Высоцкого «воскресили» ради выступления в Москве

В Москве смогли «воскресить» заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого. Благодаря использованию современных технологий в рамках шоу «Высоцкий. Высота» певец снова появится на сцене в виде цифрового аватара.

«Это не коммерческий проект. Мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде», — передаёт ТАСС слова генерального продюсера шоу «Высоцкий. Высота» Александра Мамонова.

Проект поддержали наследники артиста. Его родные и близкие также помогли в создании клона. По словам собеседника агентства, работа была долгой, поскольку команде пришлось изучить большое количество архивных материалов. Но им в итоге удалось создать первого в мире полноценного цифрового двойника исторической личности. Мамонов называет это «цифровое бессмертие».

«Выступление» Высоцкого состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. Джазовый и симфонический оркестр воспроизведёт песни артиста, записанные в 70-е годы. В рамках проекта на сцену выйдут цифровые аватары и других исполнителей, в частности Леонида Агутина, Григория Лепса, Полины Гагариной и других певцов.