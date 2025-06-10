В Москве на Арбате появился новый портрет Виктора Цоя

На знаменитой мемориальной стене на Арбате в столице появился новый портрет Виктора Цоя. Как сообщает корреспондент РИА «Новости», художники обновили изображение в преддверии дня рождения музыканта.

Ранее на этом месте находился портрет Цоя, запечатлённый в одном из финальных кадров культового фильма «Игла». Теперь же вместо него — меньшее по размеру изображение, окружённое строчками из известных песен музыканта «Генерал» и «Легенда».

Виктор Цой, родившийся 21 июня 1962 года, оставил неизгладимый след в истории российской музыки как певец, поэт и актёр. Его жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Цой похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, его могила стала местом паломничества для поклонников творчества.