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9 июня, 21:18

В Москве на Арбате появился новый портрет Виктора Цоя

Старый портрет Виктора Цоя. Обложка © Wikipedia / TakingOver

Старый портрет Виктора Цоя. Обложка © Wikipedia / TakingOver

На знаменитой мемориальной стене на Арбате в столице появился новый портрет Виктора Цоя. Как сообщает корреспондент РИА «Новости», художники обновили изображение в преддверии дня рождения музыканта.

Ранее на этом месте находился портрет Цоя, запечатлённый в одном из финальных кадров культового фильма «Игла». Теперь же вместо него — меньшее по размеру изображение, окружённое строчками из известных песен музыканта «Генерал» и «Легенда».

Виктор Цой, родившийся 21 июня 1962 года, оставил неизгладимый след в истории российской музыки как певец, поэт и актёр. Его жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Цой похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, его могила стала местом паломничества для поклонников творчества.

В Москве на Арбате закрашивают стену Цоя
В Москве на Арбате закрашивают стену Цоя

Ранее Life.ru писал, что друг семьи Цоя потребовал охранять муралы музыканта от вандалов. Так общественный деятель Сергей Елгазин прокомментировал новость о том, что фанаты умершего Паши Техника заклеили мурал с изображением Цоя в Петербурге. По его словам, в таких поступках есть неуважение по отношению к памяти музыканта.

Юния Ларсон
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