«Обидно и неприятно»: Друг семьи Цоя потребовал охранять муралы рок-музыканта от вандалов

Места памяти рок-музыканта Виктора Цоя нужно наделить охранным статусом для защиты от вандалов. Об этом заявил друг семьи исполнителя – музыкант и общественный деятель Сергей Елгазин, комментируя новость, что фанаты умершего Паши Техника заклеили мурал с изображением Цоя в Петербурге.

«Моё движение «Рок-Петроград» вносило предложение сделать стену в сквере Виктора Цоя официальным объектом памяти. Это было ещё до того, как поставили памятник несколько лет назад. С учётом того, что это официальный объект, неприятно, что фанаты Паши Техника его используют для выражения своей грусти», – отметил Елгазин в беседе с «Абзацем».

Музыкант счёл странным тот факт, что почитатели Техника пытаются увековечить своего кумира именно поверх портретов Цоя. Хотя в том же сквере в Северной столице есть более свободные места, пояснил Елгазин. По его словам, в таких поступках есть неуважение по отношению к памяти Цоя. Друг семьи рок-исполнителя назвал обидным, что фанаты Техника не нашли своего места, а заняли чужое.

«Повторюсь: там и место есть, там бывший танцевальный клуб, в этом и логика есть какая-то, потому что он достаточно известный. Места там просто вагон», – подчеркнул собеседник издания.

Елгазин дополнил, что стена, на которой наклеен портрет Цоя, до сих пор не имеет официального статуса, а все появляющиеся в городе граффити с музыкантом быстро закрашивают коммунальщики. Музыкант отметил, что в Петербурге, в отличие от других городов, туристы просто не могут найти портреты Цоя. Поэтому Елгазин выразил необходимость наделить объект охранным статусом.