Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили мурал с изображением Виктора Цоя, нанеся на него свастику и заклеив фотографией рэпера Паши Техника. По данным SHOT, инцидент произошёл в сквере, названном в честь лидера группы «Кино».

Портрет музыканта неизвестные заклеили изображением недавно умершего рэпера в образе обезьяны. Петербуржцы требуют найти виновных и привлечь их к ответственности за вандализм.