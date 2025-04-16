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16 апреля, 04:23

Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге

Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге. Обложка © VK / Инцидент • ЧП ДТП • Санкт-Петербург • Питер

Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге. Обложка © VK / Инцидент • ЧП ДТП • Санкт-Петербург • Питер

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили мурал с изображением Виктора Цоя, нанеся на него свастику и заклеив фотографией рэпера Паши Техника. По данным SHOT, инцидент произошёл в сквере, названном в честь лидера группы «Кино».

Портрет музыканта неизвестные заклеили изображением недавно умершего рэпера в образе обезьяны. Петербуржцы требуют найти виновных и привлечь их к ответственности за вандализм.

«Вандализм»: Друг Техника не оценил граффити в честь рэпера на стене Цоя
«Вандализм»: Друг Техника не оценил граффити в честь рэпера на стене Цоя

Ранее в Москве на знаменитой «Стене Цоя» на Арбате фанаты Техника оставили граффити с именем рэпера. Однако активисты из «Тайного общества художников» оперативно закрыли надпись плакатами с изображением Цоя.

Артём Гапоненко
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