Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге
Фанаты Паши Техника заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге. Обложка © VK / Инцидент • ЧП ДТП • Санкт-Петербург • Питер
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили мурал с изображением Виктора Цоя, нанеся на него свастику и заклеив фотографией рэпера Паши Техника. По данным SHOT, инцидент произошёл в сквере, названном в честь лидера группы «Кино».
Портрет музыканта неизвестные заклеили изображением недавно умершего рэпера в образе обезьяны. Петербуржцы требуют найти виновных и привлечь их к ответственности за вандализм.
Ранее в Москве на знаменитой «Стене Цоя» на Арбате фанаты Техника оставили граффити с именем рэпера. Однако активисты из «Тайного общества художников» оперативно закрыли надпись плакатами с изображением Цоя.