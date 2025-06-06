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Регион
6 июня, 15:06

В Москве на Арбате закрашивают стену Цоя

Стена Цоя в Москве. Обложка © Telegram / «ЧП Москва»

Стена Цоя в Москве. Обложка © Telegram / «ЧП Москва»

На Старом Арбате была закрашена стена Виктора Цоя, что не осталось незамеченным гуляющими там москвичами и гостями столицы. Фотографии произошедшего быстро появились в городских пабликах.

В беседе с РИА «Новости» организатор реставрационных работ Кристина Журавлёва пояснила, что стену закрашивают для того, чтобы обновить граффити ко дню рождения культового музыканта.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр. Он родился 21 июня 1962 года в Санкт-Петербурге. В этом году ему могло исполниться 63 года, если бы не трагическая авария 15 августа 1990 года на дороге в Латвии.

Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние
Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние

А ранее музыкант и общественный деятель Сергей Елгазин призвал государство наделить охранным статусом места памяти Цоя. Это произошло после инцидента с фанатами умершего Паши Техника, которые заклеили мурал с изображением Цоя в Петербурге.

Мария Любицкая
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