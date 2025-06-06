В Москве на Арбате закрашивают стену Цоя

На Старом Арбате была закрашена стена Виктора Цоя, что не осталось незамеченным гуляющими там москвичами и гостями столицы. Фотографии произошедшего быстро появились в городских пабликах.

В беседе с РИА «Новости» организатор реставрационных работ Кристина Журавлёва пояснила, что стену закрашивают для того, чтобы обновить граффити ко дню рождения культового музыканта.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр. Он родился 21 июня 1962 года в Санкт-Петербурге. В этом году ему могло исполниться 63 года, если бы не трагическая авария 15 августа 1990 года на дороге в Латвии.