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27 октября, 02:11

Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние

Рисунок Виктора Цоя ушёл с молотка за 8 миллионов рублей

Рисунок Виктора Цоя. Обложка © Telegram / VLADEY

Рисунок Виктора Цоя. Обложка © Telegram / VLADEY

Написанный цветными фломастерами рисунок лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе. Работу покойного музыканта оценили в 15 тысяч евро, но в ходе торгов её стоимость с комиссией возросла до 76,9 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). Об этом говорится в заявлении пресс-службы аукциона современного искусства VLADEY.

«Продано!» прозвучало на сумме в €60 000 за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972» — гласит пост.

На рисунке легенды русского рока, созданном в 1980-е годы, изображён квадратноголовый человек, который что-то закидывает в рот напротив окна. Снаружи в это время самолёт бомбит город. Какой смысл Цой хотел вложить в работу, неизвестно.

К 60-летию Виктора Цоя покажут его картины, написанные на клеёнках и картоне
К 60-летию Виктора Цоя покажут его картины, написанные на клеёнках и картоне

Напомним, что Виктор Цой ушёл из жизни 15 августа 1990 года в результате автокатастрофы в Латвийской СССР. Артист разогнался на «Москвиче» до 130 километров в час, потерял управление и столкнулся с автобусом «Икарус». Его нетленные хиты навсегда впечатались в культурный код россиян.

Илья Пушкарев
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