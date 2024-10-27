Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние
Рисунок Виктора Цоя ушёл с молотка за 8 миллионов рублей
Рисунок Виктора Цоя. Обложка © Telegram / VLADEY
Написанный цветными фломастерами рисунок лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе. Работу покойного музыканта оценили в 15 тысяч евро, но в ходе торгов её стоимость с комиссией возросла до 76,9 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). Об этом говорится в заявлении пресс-службы аукциона современного искусства VLADEY.
«Продано!» прозвучало на сумме в €60 000 за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972» — гласит пост.
На рисунке легенды русского рока, созданном в 1980-е годы, изображён квадратноголовый человек, который что-то закидывает в рот напротив окна. Снаружи в это время самолёт бомбит город. Какой смысл Цой хотел вложить в работу, неизвестно.
Напомним, что Виктор Цой ушёл из жизни 15 августа 1990 года в результате автокатастрофы в Латвийской СССР. Артист разогнался на «Москвиче» до 130 километров в час, потерял управление и столкнулся с автобусом «Икарус». Его нетленные хиты навсегда впечатались в культурный код россиян.