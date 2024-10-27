Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние

Написанный цветными фломастерами рисунок лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе. Работу покойного музыканта оценили в 15 тысяч евро, но в ходе торгов её стоимость с комиссией возросла до 76,9 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). Об этом говорится в заявлении пресс-службы аукциона современного искусства VLADEY.

«Продано!» прозвучало на сумме в €60 000 за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972» — гласит пост.