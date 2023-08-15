Нетленные хиты под гитару: Память легенды русского рока Виктора Цоя почтили на Арбате в его стиле
Поклонники собрались у Стены Цоя на Арбате в Москве, чтобы почтить его память
В День памяти Виктора Цоя у стены рок-музыканта на Старом Арбате собрались поклонники его творчества. Они поют и играют нетленные хиты группы "Кино". Лайф публикует видео с места событий.
Поклонники Цоя в День памяти музыканта исполняют его песни у именной стены солиста группы "Кино" на Старом Арбате. Видео © LIFE
Жизнь легенды русского рока трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе под Ригой. Его машина столкнулась с рейсовым автобусом "Икарус". По версии следствия, певец заснул за рулём. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга. Лайф вспоминал самые яркие его высказывания культового советского музыканта.
А 18 июля Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом три рубля, посвящённую Цою. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, её тираж — пять тысяч штук.
LIFE