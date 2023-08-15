Регион

Уведомления отключены

15 августа, 17:02

Нетленные хиты под гитару: Память легенды русского рока Виктора Цоя почтили на Арбате в его стиле

Поклонники собрались у Стены Цоя на Арбате в Москве, чтобы почтить его память

В День памяти Виктора Цоя у стены рок-музыканта на Старом Арбате собрались поклонники его творчества. Они поют и играют нетленные хиты группы "Кино". Лайф публикует видео с места событий.

Поклонники Цоя в День памяти музыканта исполняют его песни у именной стены солиста группы "Кино" на Старом Арбате. Видео © LIFE

Жизнь легенды русского рока трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе под Ригой. Его машина столкнулась с рейсовым автобусом "Икарус". По версии следствия, певец заснул за рулём. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга. Лайф вспоминал самые яркие его высказывания культового советского музыканта.

А 18 июля Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом три рубля, посвящённую Цою. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, её тираж — пять тысяч штук.

День памяти Виктора Цоя, День авиастроителя, Степанов день: Какие праздники и приметы 15 августа

День памяти Виктора Цоя, День авиастроителя, Степанов день: Какие праздники и приметы 15 августа

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виктор Цой
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров