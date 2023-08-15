Нетленные хиты под гитару: Память легенды русского рока Виктора Цоя почтили на Арбате в его стиле

В День памяти Виктора Цоя у стены рок-музыканта на Старом Арбате собрались поклонники его творчества. Они поют и играют нетленные хиты группы "Кино". Лайф публикует видео с места событий.

Поклонники Цоя в День памяти музыканта исполняют его песни у именной стены солиста группы "Кино" на Старом Арбате. Видео © LIFE

Жизнь легенды русского рока трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе под Ригой. Его машина столкнулась с рейсовым автобусом "Икарус". По версии следствия, певец заснул за рулём. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга. Лайф вспоминал самые яркие его высказывания культового советского музыканта.