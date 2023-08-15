День памяти Виктора Цоя, День авиастроителя, Степанов день: Какие праздники и приметы 15 августа Сегодня, 15 августа 2023 года, в России отмечают два профессиональных праздника, которые официально не признаны, но имеют уже почти вековую традицию. А ещё в эту дату чтят память одной из легенд отечественного рока. 14 августа, 21:01 15 августа — День памяти Виктора Цоя. Фото © Агентство "Москва"

День памяти Виктора Цоя

Сегодня, 15 августа 2023 года, в России и других странах отмечают День памяти Виктора Цоя. Праздник посвящён таланту певца и тому вкладу, который он внёс в культуру позднего СССР. Этот день: Отмечается ежегодно 15 августа, дата не смещается.

Приурочен к дате гибели музыканта в автомобильной аварии.

Официальным не является.

Отмечается концертами, где исполняют песни Виктора Цоя.

Легендарный рок-певец, лидер группы "Кино" Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С детства он увлекался музыкой и рисованием. Учился в художественной школе, а первую гитару родители подарили ему в пятом классе. Виктор поступил в художественное училище, но долго там не проучился. Был отчислен "за неуспеваемость", пошёл работать и учиться в вечерней школе. Участвовал в нескольких музыкальных группах. Летом 1981-го вместе с друзьями создал свою — "Гарин и гиперболоиды", которую вскоре переименовали в "Кино". Её состав менялся, выходили всё новые песни, которые сейчас назвали бы хитами, — "Начальник Камчатки", "Это не любовь", "Ночь", "Мама — Анархия", "Группа крови", "Звезда по имени Солнце".

Они и сейчас знакомы очень многим, в том числе из новых поколений. Кто знает, какие бы ещё произведения написал ставший уже при жизни легендарным Виктор Цой, если бы не трагедия. 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автомобильной аварии, возвращаясь с ночной рыбалки в Юрмалу на "москвиче". Его машина столкнулась с рейсовым автобусом "Икарус". По версии следствия, певец заснул за рулём. Он похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище. Теперь каждый год 15 августа отмечается День памяти Виктора Цоя. Проходят концерты, на которых исполняют его песни. В том числе такая традиция есть на Арбате в Москве, у Стены Цоя.

День авиастроителя

15 августа отмечается День авиастроителя. Фото © Irkut.com

Во вторник в России отмечается такой профессиональный праздник, как День авиастроителя. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 15 августа, дата не смещается.

Праздник неофициальный.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Впервые празднование состоялось в СССР в 1956 году.

Традиция отмечать 15 августа День авиастроителя пришла из Советского Союза. В этот день страна чествует учёных, конструкторов, инженеров и всех, чья деятельность связана с разработкой, выпуском испытаниями и ремонтом авиационной техники, а также ветеранов авиастроения. Несмотря на то что День авиастроителя не имеет официального статуса, этот праздник широко отмечается на большинстве профильных предприятий России. А таких немало. Наша страна — одна из немногих, которые успешно производят как гражданские воздушные суда, так и военные.

Основными производителями лётной техники в России являются "Объединённая авиастроительная корпорация" и холдинг "Вертолёты России". В первую входят предприятия, которые производят самолёты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бе", а также новые — Superjet и МС-21. Второй выпускает вертолёты брендов "Ка", "Ми" и беспилотники. Сейчас, в условиях масштабных санкций, введённых против России, у производителей появилась задача заместить зарубежную технику. В военной сфере такой вопрос не стоит, а вот в гражданской авиации пока есть над чем работать.

День археолога

15 августа отмечается День археолога. Фото © Агентство "Москва"

Ещё один профессиональный праздник, отмечаемый сегодня, 15 августа, в России — День археолога. Рассказываем о нём: Это российский профессиональный праздник.

Официально не признан.

Отмечается ежегодно 15 августа, дата не смещается.

По традиции в этот день проводится посвящение в археологи.

Археология — наука о древней истории человечества. Задача археологов — восстанавливать её по крупицам благодаря артефактам, которые смогли сохраниться до наших дней. В России эта область науки начала зарождаться при Петре I. Именно он стал выводить археологические исследования на государственный уровень. Так, в указе о Кунсткамере (1718-й) упоминалось вознаграждение за найденные "старые вещи". В 1730-х годах историк Василий Татищев представил первую инструкцию для сбора данных по археологии. Особо же широкими полевые исследования стали при СССР, в том числе благодаря освоению новых земель. Сейчас в РФ есть база данных геоинформационной системы "Археологические памятники России". Сегодня в ней есть информация о более чем 42,5 тысячи объектов археологического наследия.

Что касается Дня археолога, есть разные версии относительно того, как он появился. Согласно одной из них, традиция сложилась в 1930-х годах. Якобы в экспедиции профессора Владислава Равдоникаса на поселении Старая Ладога под Ленинградом действовало правило отмечать только значимые даты. Когда исследователи захотели повеселиться, они отправили в соседние экспедиции телеграммы с текстом: "Поздравляем с Днём археолога". Эти послания до сих пор хранятся в архиве РАН. Сейчас у Дня археолога есть ряд традиций. Одна из них — проводить в этот праздник посвящение в археологи. Оно может включать праздничный ужин, песни под гитару и даже клятву.

День Республики Тыва

15 августа отмечается День Республики Тыва. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Сегодня, 15 августа, в России отмечается яркий региональный праздник — День Республики Тыва. Предлагаем узнать о нём больше: Отмечается в республике ежегодно 15 августа, дата не смещается.

Установлен законом республики в 1999 году.

В Туве является выходным.

Этот день в республике насыщен праздничными и торжественными мероприятиями.

Республика Тыва расположена в самом центре Азии. Освоение этих земель началось ещё в каменном веке — более 20 тысяч лет назад. В разное время там жили разные народы. Сами тувинцы как народность тоже имеют очень древнюю историю — их становление шло в I тысячелетии нашей эры.

Под протекторат России Тува вступила в 1914 году. В 1921-м она стала независимой Народной Республикой Танну-Тува, через пять лет — Тувинской Народной Республикой, а 28 августа 1991 года переименована в Республику Тыва.

Тува очень богата достопримечательностями. Там сохранились этнические традиции и множество культурно-исторических объектов. Также в республике богатая фауна и флора, необычные уголки природы. Сегодняшний праздник там обычно отмечают широко — массовыми гуляньями, концертами.

Приметы 15 августа

Степанов день

15 августа 2023 года — один из дней, когда Православная церковь чтит память святого апостола, первомученика Стефана. Он был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, оттого его ещё называют архидиаконом. Стефана считают христианским первомучеником. Он в возрасте примерно 30 лет пострадал за Христа — был забит камнями из-за своих проповедей и умер. Как выразился Астерий, прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие.

В народе же, как водится, изменили название церковного праздника и добавили ему традиций. На Руси в эту дату отмечали Степанов день или День Степана-сеновала. К этому времени крестьяне завершали сенокос и устраивали праздник. Считалось, что к этому празднику сено нужно обязательно уложить на сеновал, иначе оно сгниёт. На Степанов день нельзя было обижать лошадей. Нужно было их как следует накормить, напоить и искупать — так старались привлечь добро в семью. Девушки должны были обязательно умыться "серебряной" водой — из кадки, куда заранее клали что-то серебряное. Считалось, что так можно надолго сохранить красоту.

Погодные приметы на Степанов день

Утром душно и сухо — к сильным дождям.

Лягушки и птицы молчат — к заморозкам.

Туман — к скорому потеплению.

Дождь — к хорошему урожаю картофеля.

Именинники 15 августа

15 августа именины у российского актёра Кирилла Сафонова. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Сегодня, 15 августа, именины у обладателей следующих имён: Василий

Иоанн (Иван)

Кирилл (Кирилка)

Платон

Роман

Стефан (Степан)

Феодор (Фёдор). Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев