Раскопки прошлого: Отмечаем День археолога – 2023

День археолога — профессиональный праздник учёных, которые занимаются раскопками и изучением исторических артефактов. Когда отмечают День археолога? Какова его история? И что изучает диковинная астроархеология? Ответы на эти вопросы раскопала редакция Лайфа.

Что было задолго до нашего существования, до нашего рождения сотни, тысячи и миллионы лет назад, всегда интересовало людей. И вот самые любопытные стали заниматься этим на профессиональном уровне, придумав такую науку, как археология, и профессию археолог. Как и у любых специалистов, у этих "копателей" тоже есть свой праздник.

Когда отмечают День археолога

В отличие от многих других профессиональных праздников, День археолога имеет фиксированную дату, поэтому из года в год это торжество отмечают 15 августа. Почему именно это число?

На самом деле это доподлинно неизвестно, ни с каким открытием эта дата не связана, да и официальным этот праздник не является ни в России, ни в Белоруссии, ни в Казахстане, хотя археологи его активно отмечают уже не одно десятилетие. А вот на Украине в 2008 году он получил статус государственного.

Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения Старая Ладога в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьёзные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: "Поздравляем с Днём археолога".

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, а потом повод забылся и день рождения Буцефала стал Днём археолога.

Многие археологи считают, что дата праздника связана с днём рождения выдающегося учёного Татьяны Пассек (1903–1968), который сначала широко отмечали только в её экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.