Раскопки прошлого: Отмечаем День археолога – 2023
День археолога — профессиональный праздник учёных, которые занимаются раскопками и изучением исторических артефактов. Когда отмечают День археолога? Какова его история? И что изучает диковинная астроархеология? Ответы на эти вопросы раскопала редакция Лайфа.
15 августа свой профессиональный праздник отмечают люди одной из самых романтичных профессий — археологии. Фото © Shutterstock
Что было задолго до нашего существования, до нашего рождения сотни, тысячи и миллионы лет назад, всегда интересовало людей. И вот самые любопытные стали заниматься этим на профессиональном уровне, придумав такую науку, как археология, и профессию археолог. Как и у любых специалистов, у этих "копателей" тоже есть свой праздник.
Когда отмечают День археолога
В отличие от многих других профессиональных праздников, День археолога имеет фиксированную дату, поэтому из года в год это торжество отмечают 15 августа. Почему именно это число?
На самом деле это доподлинно неизвестно, ни с каким открытием эта дата не связана, да и официальным этот праздник не является ни в России, ни в Белоруссии, ни в Казахстане, хотя археологи его активно отмечают уже не одно десятилетие. А вот на Украине в 2008 году он получил статус государственного.
Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения Старая Ладога в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьёзные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: "Поздравляем с Днём археолога".
По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, а потом повод забылся и день рождения Буцефала стал Днём археолога.
Многие археологи считают, что дата праздника связана с днём рождения выдающегося учёного Татьяны Пассек (1903–1968), который сначала широко отмечали только в её экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.
Как живёт археологическая экспедиция! Суровая работа, загадочные находки, любовь и романтика. Видео © YouTube / Поехавший
Основные методы и направления археологии
Методы археологических исследований многообразны и сложны. К ним относятся:
- разведки археологических памятников;
- раскопки могильников, поселений и других объектов;
- полевая фиксация и документация;
- полевая консервация, анализ, реконструкции;
- описание и обработка археологических материалов;
- датировка и синхронизация;
- статистика;
- изучение состава и технологии древних материалов.
Археология — занятие не для слабаков, ведь никогда не знаешь, какой артефакт в результате раскопок окажется в твоих руках. Фото © Trnava University / Unsplash
В структуре археологии как науки выделяются следующие направления:
1. Традиционные отрасли археологии (первобытная археология, археология Древнего Востока, античная археология).
2. Отрасли археологии исторического периода (военная археология, средневековая и индустриальная археология, этноархеология, экспериментальная археология).
3. В свете современных возможностей науки возникают направления археологии на стыке дисциплин: астроархеология, палеопочвоведение, палинология, археометаллургия, геоархеология.
В общем, археология многогранная и невероятно интересная наука.
Неизвестный мир: Археологи случайно наткнулись на загадочное древнее сооружение и не могут понять, что это
Результаты археологических раскопок
Археология — важная наука, ведь многие её открытия не просто позволили узнать что-то о прошлом человечества, нашей культуры, они перевернули представления о нашей истории.
Мы покопались, прям как археологи, на просторах Интернета и нашли несколько открытий, которые внесли большой вклад в изучение мировой истории:
- Долгие века Стоунхендж оставался для историков и археологов чем-то мистическим. Расположение камней не позволяло определить, для чего конкретно они использовались и как оказались расставленными именно таким образом. Стоунхендж оставался загадкой, над которой бились многие. Недавно археолог Дэвид Джекис организовал раскопки, которые привели к обнаружению останков зубра (в древние времена их употребляли в пищу, а также использовали в сельском хозяйстве). На основании этих раскопок учёные смогли сделать вывод, что в 8820-х годах до нашей эры Стоунхендж был заселён и вовсе не был задуман как некий отдельно расположенный объект. Таким образом, ранее существовавшие предположения будут подвергнуты пересмотру.
Стоунхендж — внесённое в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир. Фото © Jack B/ Unsplash
- Мегалозавр был первым исследованным динозавром. Конечно, скелеты динозавров находили и до этого, но тогда наука не могла объяснить, что же это были за существа. Некоторые считают, что именно исследование мегалозавра стало началом многих научно-фантастических историй о драконах. Однако не только это стало следствием такой находки, произошёл целый бум в популярности археологии и увлечённости человечества динозаврами, всем хотелось найти их останки. Найденные скелеты стали классифицировать и выставлять в музеях для всеобщего обозрения.
Слепок нижней челюсти мегалозавра, который хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета. Фото © Ghedoghedo / Wikipedia
- Открытие кургана Хисарлык (Гиссарлык), находящегося в Турции, представляет собой свидетельство существования Трои. На протяжении веков Илион из поэмы Гомера был не более чем мифом. В 50-70-х годах XIX века пробные раскопки увенчались успехом и было решено продолжить исследования. Так было подтверждено существование Трои. Раскопки продолжались и в ХХ веке с новой командой археологов.
Интервью с археологами, которые до сих пор находят и изучают артефакты Трои. Видео © YouTube / Turkish Museums
Исследование и сохранение культурного наследия
Немаловажным является не только исследование, но и сохранение культурного наследия. Многие памятники культуры разрушаются если не под влиянием природных явлений, так от рук человека. Поэтому на государственном уровне уже давно разрабатываются программы и проекты, направленные как на изучение, так и на сохранение культурного наследия, вклад археологов здесь неоценим.
Выставка "Археологические открытия" в Музее археологии Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Программы и проекты, направленные на изучение и сохранение культурного наследия
Какие же существуют программы и проекты, цель которых — изучение и сохранение памятников культуры и истории человечества?
- Проект "Консервация". Стартовал 1 марта 2022 года. В ближайших планах — восстановление 56 памятников по всей России. Перечень объектов начал формироваться в 2021 году при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Всего в список вошло 774 памятника архитектурного наследия. По мнению некоторых экспертов, это проект — пример нового государственного подхода к восстановлению архитектурного наследия. В новой концепции предполагается не концентрироваться на единичных дорогостоящих проектах, а уделять внимание большому количеству памятников, которые без срочных мер попросту исчезнут.
- Реставрация жилых домов-памятников культуры и архитектуры. Проект начал реализовываться по инициативе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) при Правительстве Санкт-Петербурга. Цель программы — реставрация жилых домов, которые являются памятниками культуры. Общий перечень объектов реставрации включает 255 многоквартирных домов. Действовать программа будет в течение десяти лет.
Сохранение и защита археологических памятников
Вопрос об охране памятников истории и культуры неоднократно рассматривался в законодательном порядке. В настоящее время действует закон об охране и использовании памятников истории и культуры, принятый Верховным Советом СССР в 1976 году. Главным требованием этого закона является охрана памятника от уничтожения и порчи. Под порчей следует понимать любое повреждение или изменение его земляных слоёв. Для археолога азбучная истина: повреждение земляных слоёв — это нарушение стратиграфии, потеря возможности датировки или извращение даты, утрата возможности реконструкции сооружений, гибель вещей или их порча, гибель погребения, искажение внешнего вида памятника. Всё это в конечном счёте — утрата памятником значения исторического источника и невозможность исторических выводов на его материале.
Сохранение и защита археологических памятников — важная задача для любого государства и человечества в целом. Фото © Briana Tozour / Unsplash
Таким образом, археологический памятник нужно охранять в первую очередь от всевозможных земляных работ. К ним относятся:
- использование насыпей курганов и городищ для добывания песка, гравия, камня, чернозёма,
- выборка камня из древних кладок,
- устройство в курганах и древних поселениях погребов,
- установка на курганах геодезических и землемерных знаков, столбов, заборов, домов, сараев,
- прокладка кабеля, газовых и водопроводных труб,
- прокладка по территории памятника дорог,
- снос частей памятника,
- засыпка памятника грунтом,
- посадки деревьев и кустов,
- выкапывание ям для костров,
- самовольные раскопки.
Все эти действия, а также аналогичные им являются серьёзным преступлением против научного изучения истории нашей Родины, оскорбляют память и дела наших предков. Поэтому все перечисленные и сходные с ними земляные работы на археологических памятниках запрещены.
Археология и современность
За последние два-три десятилетия характер археологии — науки, изучающей историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей — претерпел глубокие изменения.
Появление новых методов датирования, особенно радиоуглеродного анализа, позволило точно определять возраст археологических находок во всех частях света, не прибегая к письменным источникам. Применение других научных методов и более совершенной методики ведения раскопок предоставляет археологам богатые возможности для изучения хозяйственной деятельности человека, развития техники, ранних общественных систем.
С развитием так называемой новой археологии по-иному стали формулироваться стоящие перед наукой цели. Простой реконструкции прошлого, описания былых событий сегодня уже недостаточно. Современные исследователи стремятся понять причины происшедших изменений, факторы, заставившие исторический процесс идти именно так, а не иначе. Для этого необходима более чёткая теоретическая база, разработка которой требует пересмотра старых представлений. А поскольку наша цель — понять, как и почему происходят те или иные перемены, изучение определённых процессов в одном регионе может оказаться весьма полезным для понимания событий, происходящих в других частях света. Новая археология несовместима с этноцентризмом, она всеми силами старается избавиться от него.
Что подарить археологу
День археолога — профессиональный праздник, посвящённый специалистам, занимающимся изучением и реконструкцией исторических и культурных находок. В этот день можно порадовать археологов оригинальными подарками, которые будут отражать их увлечение и интерес к истории и археологии. Вот несколько идей подарков:
- Книги об археологии и истории. Подарите интересные исторические книги об археологических раскопках, древних цивилизациях и артефактах.
- Карты и атласы. Подарите карты и атласы, которые помогут археологам лучше разобраться в географии и истории различных регионов.
- Инструменты археолога. Подарите археологические инструменты (лопаты, кисти для очистки артефактов, которые пригодятся при раскопках и изучении находок).
- Миниатюрные артефакты. Подарите миниатюрные реплики древних артефактов или археологические находки, которые станут интересным украшением для рабочего стола или полки.
- Археологические пазлы и модели. Подарите пазлы или 3D-модель древних зданий и памятников археологии, которые помогут специалистам погрузиться в историческую атмосферу.
- Археологические курсы и экскурсии. Организуйте посещение археологических раскопок или музеев, проведите мастер-классы или курсы по археологии и антропологии.
- Магниты и сувениры. Подарите магниты или сувениры с изображением археологических находок и исторических памятников.
- Фотоальбом или рамка. Соберите фотографии с археологических раскопок и находок и поместите их в стильный фотоальбом или рамку.
- Подарочные сертификаты. Подарите подарочные сертификаты на покупку книг, инструментов или учебных материалов.
- Археологические игры. Подарите настольные или компьютерные игры на археологическую тему.
- Исторические и документальные фильмы. Подарите DVD или подписку на онлайн-платформы с историческими фильмами и документальными фильмами, которые помогут расширить знания о прошлом.
- Поддержка проектов: Подарите археологам поддержку для их проектов и исследований - это может быть финансовая помощь, содействие в поиске спонсоров или организация мероприятий.
Главное при выборе подарка - это учитывать интересы, профессиональные потребности и увлечения каждого археолога. Подарите им нечто, что будет помогать в их профессиональной деятельности и вдохновлять на новые открытия и исследования. Поздравьте археологов с их профессиональным праздником и пожелайте им успехов в их сложном и увлекательном труде!
Как отметят день археолога в России
- Во вторник, 15 августа, в музее-заповеднике "Старая Ладога" Волховского района Ленобласти широко отпразднуют День археолога. Организаторы мероприятия обещают, что каждый посетитель сможет почувствовать себя участником раскопок.
- 13 и 15 августа 2023 года в рамках Дня археолога Музей археологии Москвы проводит ряд специальных интерактивных программ, посвященных этому событию. Посетители смогут принять участие в импровизированных раскопках, создать модель культурного слоя и рассмотреть подлинные предметы ранних эпох.
- В Севастопольском музее-заповеднике Херсонес Таврический, расположенном на месте одноименного древнегреческого полиса, в День археолога ждут и взрослых, и детей. Здесь можно будет попробовать свои силы в гончарном ремесле, мытье керамики, узнать о торговых связях Херсонеса с другими греческими полисами из лекции "По следам Гермеса", а юные гости музея примут участие в образовательной игре "Навстречу приключениям".