Вор в законе Саша Север намеревается «переродить» Михаила Круга и вернуть былую популярность шансону

Вор в законе Саша Север, про которого тот самый «Владимирский централ», решил переродить Михаила Круга. По данным SHOT, он пишет блатные песни для шансонье Максима Апреля, который записывается на студии в Твери, где была год назад Алла Пугачёва.

Как стало известно, 65-летний раскоронованный вор в законе Александр Валентинович отошёл от криминальных дел: живёт в Тверской области и последние несколько лет продюсирует восходящую звезду шансона — Максима Дорохина (Апрель). Песню записали в апреле 2022 года — тогда 35-летний шансонье выпустил песню «Бродяга-2» на стихи Севера. О творчестве Север предпочитает не распространяться. Так, о том, что он иногда что-то сочиняет, ранее было известно только из песен Михаила Круга, в том числе из «Владимирского централа».

Макс Дорохин, с которым сотрудничает Север, родом из Жукова Калужской области, но записаться приезжает в Тверь — в известную студию звукозаписи «Салам». Одна песня под ключ в «Саламе» сейчас стоит от 100 тысяч рублей. Сотрудничать с Дорохиным Север решил не случайно: он пишет песни только для тех, чей голос похож на Михаила Круга. Северов занимается творчеством с 11 лет, когда сидел в тюрьме, отдал Кругу стихи бесплатно. В бладгодарность была написана «Владимирский централ».

Примечательно, что, несмотря на серьёзную тягу к творчеству, Саша Северный задолжал налоговой 40 тысяч рублей.