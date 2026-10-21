Роберта Паттинсона уговорили сняться в фильме с помощью 200 банок никотина

Голливудского актёра Роберта Паттинсона удалось убедить сыграть главную роль в фильме «Прайм-тайм» (Primetime) с помощью весьма необычного подарка. Режиссёр Лэнс Оппенхайм организовал доставку звезде «Сумерек» и «Бэтмена» 200 банок никотиновых пакетиков Zyn, зная о пристрастии артиста к этому продукту. Подробности постановщик раскрыл в интервью Vulture.

Изначально Паттинсон собирался участвовать в проекте только в качестве продюсера. Однако Оппенхайм был уверен, что именно британский актёр должен сыграть центрального персонажа картины — американского телеведущего Криса Хансена.

Чтобы заинтересовать Паттинсона, сценарист Аджон Сингх переработал сценарий, сделав историю более привлекательной для актёра. Сам режиссёр тем временем придумал нестандартный способ привлечь внимание потенциальной звезды фильма.

По словам Оппенхайма, в тот период Паттинсон испытывал сильную зависимость от никотиновых пакетиков Zyn. Ситуацию осложняло то, что эта продукция оказалась в дефиците на американском рынке.

«Роб в то время боролся с зависимостью от Zyn», — рассказал режиссёр.

Узнав о проблеме, постановщик обратился к своему знакомому в Канаде, где никотиновые пакетики можно было достать. Тот помог организовать доставку сразу 200 банок продукции в дом Паттинсона в Лос-Анджелесе.

Вслед за необычной посылкой режиссёр передал актёру обновлённую версию сценария. К документу прилагалось шуточное письмо, начинавшееся обращением «Дорогой Крис Хан-Zyn» — игрой слов, объединившей фамилию будущего персонажа и название никотинового бренда.

В итоге задумка сработала. Ознакомившись с переработанным сценарием, Паттинсон позвонил Оппенхайму и сообщил, что готов исполнить главную роль.

Режиссёр сравнил этот момент с громким переходом баскетболиста Леброна Джеймса в «Майами Хит» в 2010 году, когда спортсмен публично объявил о своём решении.

Сюжет фильма «Прайм-тайм» посвящён американскому телеведущему Крису Хансену, получившему известность благодаря программе To Catch a Predator. В ней журналисты организовывали специальные операции для выявления взрослых, пытавшихся установить сексуальные контакты с несовершеннолетними.

Картина переносит зрителей в эпоху американского телевидения 2000-х годов и исследует противоречивую сторону подобных расследований, когда журналистская работа превращалась в рейтинговое шоу.

Вместе с Паттинсоном в фильме снялись Скайлер Джизондо, Мерритт Уивер и певица Фиби Бриджерс.

Премьера картины состоялась 25 сентября 2026 года. При производственном бюджете около 15 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате почти 50 миллионов.

Работа Паттинсона получила преимущественно положительные отзывы критиков, однако сам Крис Хансен остался недоволен экранным воплощением своей истории. Он раскритиковал картину, назвав её художественным вымыслом.