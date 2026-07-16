«Полный психопат»: Дэймон накричал на Паттинсона во время съёмок «Одиссеи»
Variety: Дэймон кричал на Паттинсона, чтобы сорвать голос в «Одиссее»
Обложка © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP, Sipa USA
На съёмочной площадке «Одиссея» произошёл курьёзный случай: Мэтт Дэймон настолько «вжился в роль» царя Итаки, что шокировал коллегу Роберта Паттинсона (Антиной, один из женихов Пенелопы) громкими криками, доносившимися из гримёрки. Об этом пишет Variety.
«Полный психопат. <...> Он реально кричал и кричал», — так описал Дэймона Паттинсон, комментируя странное поведение партнёра.
Дэймон применял необычную методику актёрской подготовки: он повторял реплики так, чтобы создать напряжение и выбить естественное звучание голоса. Паттинсон признаётся, что был удивлён и даже немного испуган. Режиссёр фильма Кристофер Нолан отметил, что подобная практика помогает актёрам глубже проникнуть в персонажей, особенно в сценах эмоциональной и физической интенсивности.
Премьерный показ фильма состоялся в Лондоне 6 июля. В широкий прокат в США и Великобритании картина выйдет 17 июля.
Напомним, «Одиссея» — новая работа режиссёра Кристофера Нолана, основанная на одноимённой поэме Гомера. Бюджет картины превышает 250 миллионов долларов. Фильм уже высмеивают в сети из-за сомнительного кастинга. Поклонники античности не поняли, почему роль Елены Троянской досталась кенийско-мексиканской актрисе Лупите Нионго, а Ахиллеса сыграла трансгендерная* актриса Эллиот Пейдж. Картина не выйдет в российский прокат. Министерство культуры РФ пока не получило ни одной заявки на демонстрацию новой ленты режиссёра в отечественных кинотеатрах.
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