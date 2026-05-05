Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Одиссея» Нолана

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Будущая лента основана на древнегреческом эпосе и обращается к одному из самых известных сюжетов античной мифологии.

В трейлере представили главных героев предстоящей картины. В проекте снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и ещё несколько известных актёров. При этом внимание поклонников привлекло отсутствие в трейлере Лупиты Нионго, участие которой в съёмках прежде уже становилось предметом споров.

Ранее неофициально утверждалось, что актрисе могла достаться роль Елены Троянской — героини древнегреческих мифов, чьё похищение стало причиной Троянской войны. Однако в опубликованных кадрах персонаж Нионго так и не появился.

