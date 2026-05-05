«Очень странные дела» возглавили рейтинг ТОП-100 сериалов в России

Финальный сезон сериала «Очень странные дела» стал лидером российского рейтинга сериалов за I квартал 2026 года. Такие данные представила «Медиалогия».

Проект набрал 15 948 баллов и занял первое место в ТОП-100. На втором месте оказался российский сериал «Ландыши» с 8 829 баллами, третью строчку занял «Первый отдел» с 7 745 баллами.

В первую пятёрку также вошли японское аниме «Магическая битва» с 6 419 баллами и российский сериал «След» с 3 563 баллами.

По итогам квартала отечественный контент занял большую часть рейтинга. В ТОП-100 вошли 63 российских проекта, а их совокупная доля составила 57,2%. Зарубежные проекты получили 42,8%.

В «Медиалогии» отметили, что январь стал единственным месяцем, когда зарубежные сериалы в ТОП-30 опередили российские по количеству баллов. Это произошло благодаря финалу «Очень странных дел». После новогодних праздников в рейтинге начал преобладать российский контент.

Отдельным трендом стало усиление премьер. К марту новые проекты 2025–2026 годов давали почти треть месячного топа. В ТОП-5 марта вошли два российских премьерных сериала 2026 года — «Князь Андрей» и «Новая земля». Аниме также заметно усилило позиции. «Магическая битва» впервые за квартал возглавила месячный топ и стала лидером рейтинга в марте.

Рейтинг рассчитывался за период с января по март 2026 года. В выборку вошли 1 259 российских и зарубежных сериалов всех жанров, вышедших в 2025 и 2026 годах, включая новые сезоны и серии франшиз. При расчёте учитывались поисковый спрос, просмотры на ТВ и онлайн, а также реакция в соцмедиа: упоминаемость, вовлечённость, просмотры и другие показатели. Рейтинг отражает влияние сериала на аудиторию в России.

Между тем третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским удалили из российских онлайн-кинотеатров. Проект относится к возрастной категории 18+ и затрагивает тяжёлые психологические темы. В центре сюжета — природа зла, поведение преступников и границы человеческой психики. По подходу «Метод» сопоставим с другими известными представителями жанра: «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».