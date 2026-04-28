28 апреля, 15:17

Третий сезон «Метода» с Хабенским удалили из российских онлайн-кинотеатров

Обложка © фильм «Метод-3», режиссёр Юрий Быков,сценаристы Александр Матвеев, Дмитрий Иванов, Денис Кагарманов и др./ Kinopoisk

Онлайн-кинотеатры прекратили показ сериала «Метод-3» по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своём Telegram-канале, отметив отсутствие пояснений по причинам решения.

По словам продюсера, создатели проекта направили запрос с просьбой разъяснить основания для снятия сериала с проката. В полученных документах, как утверждается, не указано, какие именно нормы законодательства или положения о «традиционных ценностях» могли быть нарушены. Маслов подчеркнул, что «Метод» является художественным произведением и не содержит целей популяризации преступного поведения.

Он отметил, что проект относится к возрастной категории 18+ и исследует психологические аспекты, включая природу зла и границы человеческой психики. Продюсер добавил, что по подходу сериал сопоставим с другими представителями жанра, среди которых он назвал «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».

По его мнению, отсутствие чётких критериев создаёт неопределённость для индустрии и усложняет работу над подобным контентом. Также Маслов заявил, что ситуация ставит под вопрос дальнейшее развитие жанровых проектов и предсказуемость требований к ним.

Ранее сообщалось, что третий сезон американского подросткового сериала «Эйфория» ещё до выхода в апреле оказался в центре обсуждений и критики со стороны части зрителей. На фоне рекламного тизера часть поклонников призвала к бойкоту проекта, выражая недовольство работой режиссёра Сэма Левинсона и затяжными паузами между сезонами.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
