Третий сезон «Метода» с Хабенским удалили из российских онлайн-кинотеатров

Онлайн-кинотеатры прекратили показ сериала «Метод-3» по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своём Telegram-канале, отметив отсутствие пояснений по причинам решения.

По словам продюсера, создатели проекта направили запрос с просьбой разъяснить основания для снятия сериала с проката. В полученных документах, как утверждается, не указано, какие именно нормы законодательства или положения о «традиционных ценностях» могли быть нарушены. Маслов подчеркнул, что «Метод» является художественным произведением и не содержит целей популяризации преступного поведения.

Он отметил, что проект относится к возрастной категории 18+ и исследует психологические аспекты, включая природу зла и границы человеческой психики. Продюсер добавил, что по подходу сериал сопоставим с другими представителями жанра, среди которых он назвал «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».

По его мнению, отсутствие чётких критериев создаёт неопределённость для индустрии и усложняет работу над подобным контентом. Также Маслов заявил, что ситуация ставит под вопрос дальнейшее развитие жанровых проектов и предсказуемость требований к ним.

