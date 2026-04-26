Байопик «Майкл» 2026, который разнесли критики: когда покажут в России, отзывы и вся правда об актёрах

Долгожданный байопик «Майкл» о Майкле Джексоне вышел в мировой прокат 24 апреля 2026 года. Главную роль исполнил племянник певца — Джаафар Джексон. Рассказываем, когда фильм покажут в России, состав актёров и сюжет. 25 апреля, 22:15

24 апреля 2026 года байопик о короле поп-музыки вышел в мировой прокат. Главную роль сыграл родной племянник Майкла — Джаафар Джексон. И что же? После предварительных просмотров вместо фанфар — скандалы. Критики в один голос называют картину «жуткой» и «бессмысленной». Некоторые рецензенты уже окрестили «Майкла» одним из худших фильмов года. А зрители пока спорят: гениальное перевоплощение или неудачная пародия? Разбираем по косточкам: кто сыграл главную роль, о чём фильм, почему его ругают и когда можно будет увидеть ленту в России.

Дата выхода в России и мире

Фильм уже в мировом прокате. Вот вся хронология:

10 апреля — закрытая премьера в Берлине.

— закрытая премьера в Берлине. 20 апреля — красная дорожка в Лос-Анджелесе, театр Dolby. Звёзды, вспышки, вечерние платья.

— красная дорожка в Лос-Анджелесе, театр Dolby. Звёзды, вспышки, вечерние платья. 22 апреля — ранние показы (Early Access) для самых нетерпеливых.

— ранние показы (Early Access) для самых нетерпеливых. 24 апреля — официальный старт по всему миру. В США — широкий прокат, в том числе в IMAX.

— официальный старт по всему миру. В США — широкий прокат, в том числе в IMAX. 28 мая — премьера в России. Дистрибьютор — компания «Вольга».

Запоминайте дату. Имейте в виду: мировая реакция уже оглушительная. Только отзывы, увы, в основном негативные.

Актёры и роли: кто сыграл Майкла Джексона и его окружение

Кастинг — одна из немногих вещей, к которой почти нет претензий. Даже критики признают: Джаафар внешне — копия дяди.

Вот главные лица фильма:

Джаафар Джексон — Майкл Джексон (взрослый). Сын Джермейна, участника The Jackson 5. До этого нигде не снимался. Дебют.

— Майкл Джексон (взрослый). Сын Джермейна, участника The Jackson 5. До этого нигде не снимался. Дебют. Джулиано Крю Вальди — Майкл в детстве. Время Jackson 5.

— Майкл в детстве. Время Jackson 5. Колман Доминго — отец, Джо Джексон, суровый и жёсткий.

— отец, Джо Джексон, суровый и жёсткий. Ниа Лонг — мать, Кэтрин Джексон.

— мать, Кэтрин Джексон. Майлз Теллер — Джон Бранка, адвокат и советник Майкла.

— Джон Бранка, адвокат и советник Майкла. Кендрик Сэмпсон — Куинси Джонс, тот самый продюсер.

— Куинси Джонс, тот самый продюсер. Лора Харриер — Сюзанна де Пасс.

— Сюзанна де Пасс. Кэт Грэм — Дайана Росс.

— Дайана Росс. Джессика Сула — Ла Тойя Джексон, сестра.

— Ла Тойя Джексон, сестра. Лив Саймон — Глэдис Найт.

Самое интересное — Джаафар. Режиссёр Антуан Фукуа рассказывал: он сразил всех на пробах. Не просто похож — прототип буквально ожил на экране. Джаафар учился двигаться как Майкл, тренировал голос с педагогом, репетировал каждую сцену десятки раз. И это сработало. По крайней мере внешне.

Режиссёр — Антуан Фукуа. Снял «Тренировочный день», «Великого уравнителя», «Падение ангела». Боевики, экшен — вот его стихия. С байопиком, как видно, вышло сложнее.

Сценарий написал Джон Логан. Парень непростой: «Гладиатор», «Авиатор», два «Оскара» в номинациях. Но даже его перо, кажется, не спасло фильм от провала у критиков.

Главный продюсер — Грэм Кинг. Тот самый, который сделал «Богемскую рапсодию». Именно он уговорил семью Джексона доверить ему историю. Произошло это ещё в 2016 году. Наследники долго не соглашались — боялись, что Голливуд всё переврёт. В итоге Кинг сдержал слово: настоял именно на Джаафаре в главной роли.

Дистрибьютор в США и Канаде — Lionsgate. В России — «Вольга».

Сюжет: о чём фильм «Майкл»

Фильм охватывает жизнь Майкла от детства до пика славы. Но с одним большим нюансом: почти всё действие вертится вокруг 1980-х. 1990-е и 2000-е показаны пунктиром, на скорую руку.

Что показывают:

1960-е, Гэри, Индиана. Маленький Майкл поёт с братьями. Отец держит их в ежовых рукавицах — воспитывает ремнём и зуботычинами. Это показано без прикрас.

Маленький Майкл поёт с братьями. Отец держит их в ежовых рукавицах — воспитывает ремнём и зуботычинами. Это показано без прикрас. Путь к успеху. Переход от The Jackson 5 к сольной карьере. Создатели сфокусировались на «Триллере» (четвёртая песня и седьмой сингл из одноимённого альбома) и Bad World Tour — первом сольном концертном туре Майкла Джексона, длившемся с 12 сентября 1987 года по 27 января 1989 года. Словом, на том, как певец стал иконой.

Переход от The Jackson 5 к сольной карьере. Создатели сфокусировались на «Триллере» (четвёртая песня и седьмой сингл из одноимённого альбома) и — первом сольном концертном туре Майкла Джексона, длившемся с 12 сентября 1987 года по 27 января 1989 года. Словом, на том, как певец стал иконой. Личная жизнь. Бегло, без деталей. Проблемы с заболеванием витилиго, осветляющим кожу, вскользь показали, пластические операции — тоже мельком.

Чего в фильме почти нет? Обвинений 1993 и 2003 годов. Эта тема либо вырезана, либо сведена к намёкам. Сценарист Джон Логан ещё до премьеры говорил: «Мы не хотим превращать кино в суд». Режиссёр Фукуа в интервью Variety признал: пришлось убрать некоторые сцены из-за юридических ограничений — слишком строгие соглашения о неразглашении. В итоге финал переснимали.

Производство и бюджет

Бюджет официально — 155 миллионов долларов. Однако инсайдеры говорят, что с учётом пересъёмок и маркетинга сумма перевалила за 200 миллионов. А вместе с рекламной кампанией — вообще под 240 миллионов.

Это один из самых дорогих музыкальных байопиков в истории. Дороже только «Ричард Шерман» от Universal (там бюджет перевалил за двести из-за звёздных гонораров).

Длительность: 127 минут. Немало, но для такой яркой жизни может быть и недостаточно.

Кстати, дети Майкла — Пэрис, Принс и Бланкет — не участвовали в создании фильма. По словам Пэрис, она видела только раннюю версию сценария и сделала замечания, но создатели картины их проигнорировали. В то же время создатели фильма «Майкл» активно сотрудничали со структурой Estate Майкла Джексона, которая отвечает за наследие певца и заинтересована в сохранении его благоприятного имиджа.

Первые отзывы: что говорят критики и зрители

Зрители в своих оценках разделились. Те, кто ходил на ранние показы, пишут разное. Одни пускают ностальгическую слезу: «Джаафар — это сам Майкл!» Другие находятся в полном недоумении: «А где же правда?»

Критики же — практически в едином порыве — громят фильм.

Факты с цифрами:

Rotten Tomatoes — рейтинг свежести на 21 апреля составил всего 24% (на основе 44 обзоров).

— рейтинг свежести на 21 апреля составил всего (на основе 44 обзоров). The Guardian — две звезды из пяти. Цитата: «Раздутая, напичканная клише поделка, похожая на 127-минутный трейлер».

— две звезды из пяти. Цитата: «Раздутая, напичканная клише поделка, похожая на 127-минутный трейлер». BBC — не стесняется в выражениях, называя ленту чуть ли не одним из худших фильмов 2026 года.

— не стесняется в выражениях, называя ленту чуть ли не одним из худших фильмов 2026 года. The Independent — «Жуткая, бездушная попытка заработать на имени Джексона».

— «Жуткая, бездушная попытка заработать на имени Джексона». Financial Times — сравнила с «деревянной восковой фигурой в музее».

— сравнила с «деревянной восковой фигурой в музее». The Telegraph — 2/5 и формулировка «отбеливание истории, от которого мороз по коже».

За что так?

Санированный образ. Создателей обвиняют в том, что они сознательно вырезали все скандальные моменты из жизни звезды. Вместо живого человека получилась глянцевая картинка. Хронометраж. Слишком мало времени уделено поздним годам: этот период получился очень скомканным. Шаблонность. Фильм повторяет все штампы музыкальных байопиков: «Вот он встаёт, вот он падает, вот он снова встаёт». И всё это без души.

Сами создатели защищаются: мол, наша цель — прославить музыку, а не копаться в грязи. Грэм Кинг ещё до премьеры заявлял: «Фильм не обязан быть судебным разбирательством». Фукуа добавил: «Душа Майкла чувствуется в каждой музыкальной сцене». Но критики, кажется, не купились на эти заявления.

Часто задаваемые вопросы

Кто играет Майкла Джексона в новом фильме 2026?

Ответ: взрослого Майкла играет его родной племянник — Джаафар (Джафар) Джексон. Майкл в детстве — Джулиано Крю Вальди.

Когда фильм «Майкл» выйдет в России?

Ответ: 28 мая 2026 года.

Какая длительность у фильма?

Ответ: 127 минут (2 часа 7 минут).

Будет ли в фильме показана спорная сторона жизни Майкла Джексона?

Ответ: нет. Сцены, связанные с обвинениями, вырезаны из финальной версии. По словам создателей, из-за юридических ограничений и нежелания превращать кино в судебное разбирательство.

Байопик уже вышел?

Ответ: в мире — да, 24 апреля. В России — ждём до 28 мая.

Заключение: смотреть или нет?

Решайте сами. Если вы фанат и хотите увидеть яркие, мощные музыкальные номера и невероятное внешнее сходство — смело берите билет. Джаафар правда похож. Хореография, костюмы, Thriller на большом экране — это зрелище.

Если же вы ждёте честного, глубокого портрета человека со всеми его демонами — не ждите. Фильм этого не даст. Это праздничный, причёсанный, выхолощенный байопик. Именно за это его и ругают критики.

Наш совет: сходите ради музыки. Но не ждите исповеди.

Авторы Андрей Соколов