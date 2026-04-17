Слёзы фанатов и кровавая баня: что известно о фильме «Игра престолов: Завоевание Эйгона»

Три дракона, два моря крови и один парень, который решил, что Вестеросу нужен новый порядок. Всё как вы хотели. Warner Bros. наконец-то раскочегарила главную пушку франшизы. На презентации в Лас-Вегасе студия официально заявила: первый полнометражный фильм по вселенной «Песни льда и пламени» выйдет в кино. И это будет не продолжение злоключений Джона Сноу и не приквел про Безумного короля. Название говорит само за себя: «Игра престолов: Завоевание Эйгона».

Честно говоря, поклонники ждали этого давно. Ещё когда вышел «Дом дракона», все шептались: «А давайте про Эйгона? Ну того самого, который сжёг пол-Вестероса и сел на трон из мечей?» И вот — дождались. Теперь разбираемся по косточкам: что за фильм, кто его делает, когда ждать и стоит ли уже сейчас запасаться попкорном. Спойлер: похоже, стоит.

Когда выходит? Фильм в категории «2027 и далее»

Следующий спин-офф «Игры престолов»: когда выйдет.

Презентация Warner Bros. на CinemaCon в Лас-Вегасе, прошедшая 14 апреля 2026 года, стала знаковой для поклонников саги. Именно там студия представила свои планы на 2027 год и последующие периоды, включив в этот список долгожданный кинопроект по «Игре престолов».

Анонс, к слову, оказался на удивление скромным. Никакого громкого выхода режиссёра на сцену или эффектного трейлера. Название «Игра престолов: Завоевание Эйгона» появилось в конце слайда с перечнем 28 фильмов студии в категории «2027 и далее».

Итак, главное, что нужно знать о дате выхода:

Фильм включён в долгосрочную стратегию Warner Bros.

Релиз планируется не ранее 2027 года .

. Точной даты пока нет, учитывая, что проект находится на самой ранней стадии.

Съёмки, по слухам инсайдеров, в лучшем случае стартуют в конце 2026 года — но это не подтверждено официально.

но это не подтверждено официально. Рабочее название пока предварительное и в процессе производства может измениться.

По сути, студия дала зелёный свет и объявила о существовании проекта. Но ждать осталось как минимум год, а то и два. Впрочем, это далеко не единственное, что нам известно.

О чём будет фильм «Игра престолов: Завоевание Эйгона»?

Из названия проекта нетрудно догадаться, о ком пойдёт речь. В центре сюжета окажется Эйгон I Таргариен, более известный как Эйгон Завоеватель. Для вселенной «Песни льда и пламени» это фигура поистине титаническая.

Действие картины развернётся примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и примерно за 100 лет до «Дома дракона».

Напомним основные вехи биографии Эйгона I, которые, скорее всего, лягут в основу сюжета:

Валирийское происхождение: Эйгон родился на древнем континенте Валирия за 12 лет до её гибели.

Эйгон родился на древнем континенте Валирия за 12 лет до её гибели. Завоевание Вестероса: сёстры-жёны (Висенья и Рейнис) и три дракона (Балерион, Вхагар и Меракс) помогли ему объединить раздробленные земли Вестероса.

сёстры-жёны (Висенья и Рейнис) и три дракона (Балерион, Вхагар и Меракс) помогли ему объединить раздробленные земли Вестероса. Создание Железного трона: он буквально выковал свой знаменитый трон из расплавленных мечей побеждённых врагов.

он буквально выковал свой знаменитый трон из расплавленных мечей побеждённых врагов. Правление: Эйгон правил совместно со своими сёстрами, проводя политику централизации власти.

В фильме, скорее всего, покажут высадку на побережье Вестероса, битву на Огненном поле, где драконы испепелили армию короля-ренегата, а также завоевание шести из семи королевств (Дорн остался непокорённым).

Кто работает над фильмом: Бо Уиллимон

За сценарий отвечает Бо Уиллимон — шоураннер «Карточного домика» и сценарист «Андора» (Disney+). Опыт Уиллимона в политических интригах (Netflix) и в масштабных космических операх («Звёздные войны») сулит интересный микс: с одной стороны, мы ждём хитросплетений власти, с другой — эпических баталий.

На данный момент это единственное официальное имя, связанное с проектом. Кто станет режиссёром и кто исполнит главные роли — пока неизвестно.

Что касается актёров, то фанаты уже давно строят догадки. Явным фаворитом на роль Эйгона Завоевателя среди поклонников значится Генри Кавилл. Пока официального подтверждения этому нет — это лишь фанатские спекуляции, но Интернет уже вовсю обсуждает возможный кастинг.

Связь с сериалами «Игра престолов» и «Дом дракона»

«Завоевание Эйгона» станет частью расширенной вселенной Джорджа Мартина. Хронологически он предшествует событиям «Дома дракона» (который рассказывает о гражданской войне Таргариенов) и, разумеется, основному сериалу.

Важный нюанс: ранее Warner Bros. и HBO рассматривалали эту же историю как отдельный телесериал для HBO. Более того, над ним работал сценарист Маттсон Томлин («Бэтмен»). Однако студия сделала выбор в пользу кинематографического формата, что радикально меняет масштаб и потенциальную аудиторию проекта. Это значит, что нас ждёт блокбастер уровня «Дюны», а не камерная история.

Какие ещё проекты во вселенной «Игры престолов» выйдут в ближайшее время?

Пока готовится фильм, работа над телевизионной вселенной не стоит на месте. Вот что можно ждать фанатам в самое ближайшее время:

«Дом дракона», 3-й сезон — премьера ожидается уже этим летом ( в июне 2026 года ).

— премьера ожидается уже этим летом ( ). «Рыцарь Семи королевств», 2-й сезон — запланирован на 2027 год.

Это говорит о том, что Warner Bros. всерьёз намерена расширять вселенную, сделав её одним из своих главных козырей на ближайшие годы.

Заключение

«Игра престолов: Завоевание Эйгона» — без преувеличения, это самый амбициозный проект во вселенной со времён выхода финального сезона оригинального сериала. Да, дата выхода пока туманна («2027 и далее»), да, кастинг и режиссёр не объявлены. Но сам факт того, что студия официально подтвердила проект, уже греет душу. Нам наконец-то покажут то самое знаменитое завоевание, которое в книгах описывалось лишь как легендарное событие.