Сериал «Князь Андрей» 2026: актёры, сюжет по сериям и первые отзывы зрителей Историческая драма «Князь Андрей» с Голубевым, Безруковым и Балуевым. Сюжет всех 8 серий, полный актёрский состав, реальные отзывы зрителей, рейтинг 8,5 и историческая справка об Андрее Боголюбском. 20 марта, 12:30

XII век. Князья режут друг друга за престол киевский, бояре плетут интриги, а один молодой парень решает пойти против отца и построить свою Русь. 15 марта на «России 1» стартанул сериал «Князь Андрей» — восьмисерийная историческая драма про Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. За первые же выходные он собрал у экранов солидную зрительскую аудиторию и достиг рейтинга 8,5 на «Кинопоиске». Кто сыграл, чем закончится и почему зрители рвут друг друга в комментариях — разбираемся по горячим следам.

Актёры и роли (полный состав)

Создатели не поскупились на звёзд: в кастинге задействованы как маститые актёры, так и яркие новички. Роль князя Андрея исполнил Александр Голубев, известный по роли Краба в нашумевших «Лихих». Его партнёрами по съёмочной площадке стали:

Александр Голубев — князь Андрей Боголюбский;

— князь Андрей Боголюбский; Александр Балуев — Юрий Долгорукий, отец Андрея;

— Юрий Долгорукий, отец Андрея; Сергей Безруков — боярин Степан Кучка;

— боярин Степан Кучка; Александр Устюгов — Амбал (в некоторых источниках — Ясин Анбал), ближайший человек князя;

— Амбал (в некоторых источниках — Ясин Анбал), ближайший человек князя; Аглая Шиловская — Улита, жена Андрея, дочь боярина Кучки;

— Улита, жена Андрея, дочь боярина Кучки; Полина Чернышова — Рада;

— Рада; Сати Спивакова — мать Андрея;

— мать Андрея; Артём Ткаченко — Изяслав Киевский;

— Изяслав Киевский; Сергей Соцердотский — Найдён;

— Найдён; Борис Каморзин — боярин Вышата;

— боярин Вышата; Станислав Любшин — епископ Леон;

— епископ Леон; Артур Иванов — боярин Добрыня;

— боярин Добрыня; Николай Козак — боярин Рагуил;

— боярин Рагуил; Андрей Курносов — боярин Путята;

— боярин Путята; Мирон Лебедев — Всеволод.

Компания подобралась серьёзная: Устюгов, которого страна привыкла видеть в «Ментовских войнах», здесь играет неоднозначного персонажа, а Безруков вновь примеряет исторический костюм.

О чём сериал «Князь Андрей» (сюжет)

Княжич Андрей возвращается из Византии, полный амбиций: хочет превратить Суздальскую землю в центр Руси, строить храмы, развивать торговлю. Проблема одна — родной отец. Юрий Долгорукий не собирается уступать власть, видит в сыне лишь послушного исполнителя и прочит ему киевский престол..

Андрей отказывается подчиняться и объявляет себя самостоятельным правителем. Он переносит столицу во Владимир, строит церковь Покрова на Нерли, укрепляет власть. Однако чем могущественнее становится князь, тем больше врагов плетут вокруг него интриги.

Содержание всех серий (с 1-й по 8-ю)

Чтобы вы не запутались в хитросплетениях сюжета, мы собрали краткое содержание каждой серии. Осторожно: дальше будут спойлеры к первым сериям (но без финала).

Серия 1

XII век. Княжич Андрей возвращается из Царьграда в Суздальскую землю. Он мечтает заняться обустройством родных земель и устроить личную жизнь. Однако отец, Юрий Долгорукий, втягивает его в войну за Киев против племянника Изяслава. Андрей вынужден участвовать в междоусобице, хотя его мысли заняты другим.

Серия 2

В Суздале празднуют свадьбу Андрея и Улиты — дочери боярина Кучки. Княжич рассчитывает, что отец передаст ему правление, и уже задумывает масштабное строительство с приглашёнными византийскими мастерами. Но Юрий принимает иное решение: отправляет сына в Вышгород. Попытка Андрея оспорить волю отца приводит к тяжёлым последствиям.

Серия 3

Во время княжеской охоты случается трагедия, которая переворачивает жизнь Андрея и Улиты. Их счастье рушится в одночасье. Улита оказывается перед страшным выбором: между любовью к мужу и верностью своей семье. В это же время Юрий Долгорукий отдаёт сыну приказ, который окончательно перечёркивает надежды на примирение.

Серия 4

Андрей правит в Вышгороде, когда приходят вести о смертельной болезни матери. Он спешит в Суздаль. Там его ждёт новая напасть: половцы захватили греческих мастеров, приглашённых для строительства. Князь отправляется в опасный поход против половецкого вождя Сырчана.

Серия 5

Два года Андрей служит наместником отца в Суздале. Он возводит белокаменную церковь Покрова на Нерли, закладывает город Владимир-на-Клязьме, развивает торговлю. Но Юрий не видит в нём наследника и планирует передать власть младшему сыну. Андрей решает больше не подчиняться и открыто выступает против отца.

Серия 6

Проходит 15 лет. Андрей становится правителем Владимиро-Суздальского княжества — одного из сильнейших на Руси. У него подрастают сыновья, но при дворе зреют интриги. Там живёт вторая семья Юрия, а Всеволод остаётся претендентом на наследство. Усиление власти Андрея сопровождается борьбой за влияние.

Серия 7

Во время похода суздальского войска на Киев отличился сын Андрея — Мстислав. Несмотря на победу, князь отказывается занять киевский престол и назначает туда брата Глеба. Это решение вызывает недовольство среди окружения. Дружина требует новых походов, но Андрей предпочитает подчинять Новгород политическими методами, избегая войны.

Серия 8

У Андрея рождается ещё один сын — Юрий. Во Владимир съезжаются иностранные послы с поздравлениями, устраивается торжественный пир. Однако празднование оборачивается трагедией. Князь осознаёт: даже достигнув могущества, он оказался в окружении врагов, среди которых есть и самые близкие люди.

Где снимали и как создавалась атмосфера

Съёмки сериала длились больше года — стартовали летом 2024-го, завершились в феврале 2025-го. Команда работала в живых исторических локациях: у храма Покрова на Нерли, в Суздале, Владимире, Боголюбове, Твери. Для массовки привлекали местных жителей, а костюмеры воссоздали сотни предметов древнерусского быта.

Особое внимание уделили достоверности: в сценах, где Андрей возвращается из Византии, по водам Нерли плавали настоящие ладьи, а у храма воссоздали пристань в древнерусском стиле.

Кто такой Андрей Боголюбский — историческая справка

Для тех, кто хочет отделить художественный вымысел от реальных событий, — краткая биография князя.

Андрей Юрьевич (около 1111–1174) — сын Юрия Долгорукого и половецкой княжны. Прозвище Боголюбский получил из‑за любви к молитве и своей загородной резиденции в Боголюбове.

Уход из Киева. В 1155 году ослушался отца, сбежал из Вышгорода во Владимир. Прихватил с собой чудотворную икону Богородицы — ту самую, что потом назовут Владимирской.

Столица. Сделал Владимир главным городом Северо-Восточной Руси. Отстроил Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли — символы, которые стоят до сих пор.

Политика. Пытался править единолично: разогнал старших бояр, младших братьев и племянников выгнал из княжества, опирался на младшую дружину, лично преданных людей.

Гибель. Убит в ночь с 28 на 29 июня 1174 года в Боголюбове. Заговорщики ворвались в спальню и зарубили князя мечами и копьями. Фигура князя считается одной из самых загадочных в русской истории.

Первые отзывы зрителей и рейтинги

Сейчас рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 8,6 из 10 на основе более 80 тысяч оценок. Но высокий рейтинг — это лишь вершина айсберга. Реальные отзывы зрителей не так однозначны.

Что хвалят

Актёрская игра. Особо отмечают Александра Устюгова: «Какое же отвратительное чувство испытывал Амбал от измены — и как великолепно это сыграл Устюгов. Браво!»

Особо отмечают Александра Устюгова: «Какое же отвратительное чувство испытывал Амбал от измены — и как великолепно это сыграл Устюгов. Браво!» Масштаб и интерес к истории. Многие зрители рады, что наконец-то снимают кино про Древнюю Русь: «Отличный сериал! Отсыл к истории, корням, культуре», «Начало положено — ждём новые фильмы о Древней Руси».

Многие зрители рады, что наконец-то снимают кино про Древнюю Русь: «Отличный сериал! Отсыл к истории, корням, культуре», «Начало положено — ждём новые фильмы о Древней Руси». Визуальная часть. Костюмы, декорации и работа художников заслуживают похвалы — атмосфера XII века передана убедительно.

Что критикуют

Диалоги и речь. Главная претензия — современные словечки и неестественные реплики. Зрители пишут: «Современные словечки очень не к месту… не хватает ещё услышать «круто, супер», «Ужасные диалоги… герои говорят невнятно».

Главная претензия — современные словечки и неестественные реплики. Зрители пишут: «Современные словечки очень не к месту… не хватает ещё услышать «круто, супер», «Ужасные диалоги… герои говорят невнятно». Звук. Многие жалуются, что не разбирают слова: «Я вообще ничего не понимаю, когда герои говорят, — сплошь бубубу».

Многие жалуются, что не разбирают слова: «Я вообще ничего не понимаю, когда герои говорят, — сплошь бубубу». Историческая недостоверность. Часть аудитории считает, что сериал слишком вольно обходится с фактами: «Никакой это не исторический фильм. Фэнтези какое-то», «Костюмы и образы больше напоминают Скандинавию, чем Русь».

Часть аудитории считает, что сериал слишком вольно обходится с фактами: «Никакой это не исторический фильм. Фэнтези какое-то», «Костюмы и образы больше напоминают Скандинавию, чем Русь». Кастинг. Некоторым не понравился выбор актрис: «Не нашли актрису с естественным лицом… выглядит неубедительно».

Итог: стоит ли смотреть

Если вы соскучились по масштабным историческим драмам и готовы закрыть глаза на некоторые огрехи с диалогами — «Князь Андрей» определённо заслуживает внимания. Сильный актёрский состав, красивые локации и редкая для современного ТВ эпоха Древней Руси перевешивают недостатки.

Особенно рекомендую поклонникам Александра Устюгова и Сергея Безрукова — здесь они выдают мощные работы. А если вы исторический пурист и любая неточность режет глаз, будьте готовы воспринимать сериал как художественное осмысление, а не документальную реконструкцию.

В любом случае «Князь Андрей» уже стал событием, которое обсуждают, хвалят и ругают, — а значит, равнодушным он не оставил никого.

