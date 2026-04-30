На Украине арестовали торговую марку HBO из-за сериала «Чернобыль»

На Украине арестовали торговую марку HBO. Причина — невыплата компенсации вдове ликвидатора аварии на ЧАЭС. Об этом сообщают украинские СМИ.

Верховный суд Украины обязал компанию выплатить 500 тысяч гривен Людмиле Игнатенко. Женщина заявила, что создатели сериала «Чернобыль» использовали её имя и имя её погибшего мужа без разрешения. По её словам, HBO решение суда не выполнила и компенсацию не выплатила.

В результате активы компании на Украине, включая торговую марку, были арестованы.

Ранее появился интерактивный проект «Чернобыль.40» о причинах и последствиях крупнейшей ядерной катастрофы. Платформа объединит тексты, видео, 2D- и 3D-графику, а также позволит изучить устройство станции до и после взрыва. Цель проекта — повысить осведомлённость о трагедии и современных стандартах ядерной безопасности.