Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 23:25

На Украине арестовали торговую марку HBO из-за сериала «Чернобыль»

Обложка © Сериал «Чернобыль» реж. Йохан Ренк, сценарист Крэйг Мэйзин / Kinopoisk

На Украине арестовали торговую марку HBO. Причина — невыплата компенсации вдове ликвидатора аварии на ЧАЭС. Об этом сообщают украинские СМИ.

Верховный суд Украины обязал компанию выплатить 500 тысяч гривен Людмиле Игнатенко. Женщина заявила, что создатели сериала «Чернобыль» использовали её имя и имя её погибшего мужа без разрешения. По её словам, HBO решение суда не выполнила и компенсацию не выплатила.

В результате активы компании на Украине, включая торговую марку, были арестованы.

Ранее появился интерактивный проект «Чернобыль.40» о причинах и последствиях крупнейшей ядерной катастрофы. Платформа объединит тексты, видео, 2D- и 3D-графику, а также позволит изучить устройство станции до и после взрыва. Цель проекта — повысить осведомлённость о трагедии и современных стандартах ядерной безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Чернобыль
  • ТВ
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar