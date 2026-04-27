40 лет Чернобылю: Представлен интерактивный проект о крупнейшей ядерной катастрофе

К 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС медиагруппа «Известия» представила мультимедийный проект «Чернобыль.40», посвящённый причинам и последствиям катастрофы. Новый проект будет представлен в формате единого мультимедийно-информационного пространства, где пользователи смогут изучить ключевые события аварии 26 апреля 1986 года. Об этом сообщили в пресс-службе МИЦ.

Отдельное внимание уделено последствиям катастрофы, а также выводам, которые были сделаны для повышения безопасности в атомной отрасли. Платформа объединит текстовые, визуальные и интерактивные форматы, включая 2D- и 3D-графику. С их помощью можно будет ознакомиться с устройством Чернобыльской АЭС до аварии и изменениями, произошедшими после взрыва.

Создатели проекта делают акцент на вовлечённости аудитории, предлагая пользователям активно взаимодействовать с материалами для более глубокого понимания темы. Заявленная цель инициативы — повышение осведомлённости о трагедии, развитие знаний о современных стандартах ядерной безопасности и роли атомной энергетики в энергетической системе страны.

Также в проекте подчеркнули значение Чернобыльской катастрофы как поворотного момента, после которого были пересмотрены подходы к безопасности в отрасли и началась модернизация технологий нового поколения.

Ранее учёный из Чернобыля ответил на вопрос о мутантах в зоне отчуждения. Он объяснил: вопреки популярным мифам, массовых уродств у местных животных не наблюдается. Исследователь добавил, что в дикой природе особи с отклонениями почти не выживают — естественный отбор работает даже в условиях радиации.