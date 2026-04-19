Учёный из Чернобыля рассказал, есть ли мутанты в зоне отчуждения

Заведующий научным отделом Чернобыльского заповедника Денис Вишневский ответил на вопрос о наличии мутантов в зоне отчуждения. По словам исследователя, вопреки популярному мифу, у местных зверей нет массовых видимых уродств.

«Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются», — пояснил специалист в интервью «РБК-Украина».

Нынешний уровень радиации недостаточно высок, чтобы вызывать повсеместные аномалии. Учёный добавил, что в дикой природе особи с отклонениями почти не выживают.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. В Clean Futures Fund обратили внимание, что, хотя шерсть у собак имеет необычный оттенок, сами животные выглядят бодрыми и не вызывают опасений за своё здоровье. Предположительно, эти псы являются потомками тех домашних собак, которых хозяева бросили во время эвакуации в 1986 году.