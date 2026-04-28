Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Русофобский крикун»: В Крыму жестко прошлись по эстонскому министру из-за требования по ЗАЭС

Константинов назвал Цахкну русофобским крикуном из-за требования по ЗАЭС

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов резко раскритиковал главу внешнеполитического ведомства Эстонии Маргуса Цахкну. Причиной стал призыв балтийского политика вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной станцией и другими энергетическими объектами.

Ранее эстонский министр опубликовал в соцсети X заявление, в котором потребовал от РФ вывести войска с энергообъектов под полное управление Украины. Особый упор он сделал на крупнейшей в Европе ЗАЭС.

Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал эстонского министра «русофобским крикуном». По его словам, подобные громкие высказывания не имеют отношения к реальной политике, а нужны лишь для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость.

Политик добавил, что действиями прибалтийских коллег управляет исключительно ненависть к России, а не забота о благе своего государства и жителей.

Запорожская АЭС находится на левобережье Днепра у города Энергодар. Станция насчитывает шесть энергоблоков мощностью по гигаватту каждый. С октября 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.

В Госдуме призвали главу МИД Эстонии прикусить язык после гнусного ультиматума

Никита Никонов
