Председатель парламента Крыма Владимир Константинов резко раскритиковал главу внешнеполитического ведомства Эстонии Маргуса Цахкну. Причиной стал призыв балтийского политика вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной станцией и другими энергетическими объектами.

Ранее эстонский министр опубликовал в соцсети X заявление, в котором потребовал от РФ вывести войска с энергообъектов под полное управление Украины. Особый упор он сделал на крупнейшей в Европе ЗАЭС.

Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал эстонского министра «русофобским крикуном». По его словам, подобные громкие высказывания не имеют отношения к реальной политике, а нужны лишь для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость.

Политик добавил, что действиями прибалтийских коллег управляет исключительно ненависть к России, а не забота о благе своего государства и жителей.

Запорожская АЭС находится на левобережье Днепра у города Энергодар. Станция насчитывает шесть энергоблоков мощностью по гигаватту каждый. С октября 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.