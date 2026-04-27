В Госдуме призвали главу МИД Эстонии прикусить язык после гнусного ультиматума

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна за его требование к России вернуть Украине контроль над энергообъектами, включая Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

«Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык и прекратить делать гнусные заявления в отношении России. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду», — сказал Шеремет.

По его словам, эстонский министр, видимо, вообразил себя великим дипломатом из сверхдержавы, раз решил диктовать России условия. Он напомнил министру, что всю инфраструктуру, включая энергетическую, в его стране-карлике построили во времена СССР. Поэтому как бы его провокационные и бестолковые заявления не вышли ему боком, заключил Шеремет.

Напомним, что ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна потребовал вернуть Украине все её энергетические объекты. Также он призвал ужесточить санкции против российской энергетики.