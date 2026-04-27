Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возврате энергообъектов Украины создаёт риски для Киева. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Эксперт считает, что подобные высказания иностранных партнёров бьют по позициям украинской дипломатии.

«Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой», — сказал он.

Соскин добавил, он не понимает, почему эстонский министр так подставил Киев. По его мнению — это разрушает позитивный образ Украины для западных стран. Эксперт пояснил, что Цахкна не учитывает реальную ситуацию. Россия не изменит свою позицию из-за подобных заявлений. Вместо ультиматумов пора переходить к конструктивному диалогу с Москвой.

По словам политолога, эстонское упрямство могло бы принести больше пользы в другом направлении. Например, помочь Зеленскому быстрее начать переговоры с Россией.

Напомним, глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна заявил о необходимости передать Украине все её энергетические объекты. Он также призвал ввести более жёсткие ограничения против российского энергосектора.