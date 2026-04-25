«Активов не хватит»: Премьер-министр Эстонии продавливает дерзкий план против России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести особые налоги (пошлины) на российские товары. Деньги от этих пошлин, по его мнению, нужно направить на восстановление Украины. Об этом написал европейский журнал Politico.

«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб», — заявил он.

Премьер-министр объяснил, что эту идею уже обсуждают. Он также заметил: тех денег, которые получили от замороженных российских активов, не хватит, чтобы отстроить Украину.

