24 апреля, 05:29

«Пустился в пляс»: Выяснилось, зачем Зеленский на самом деле примчался на саммит ЕС на Кипре

Христофору: Зеленский прибыл на Кипр, чтобы опередить Мадьяра в получении денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский посетил неформальный саммит Евросоюза, проходящий на Кипре. По мнению местного журналиста Алекса Христофору, мотивом для поездки стало желание опередить вероятного претендента на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой помощи от Брюсселя.

«Он (Зеленский. — Прим. Life.ru.) прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала и назвал этот займ крупнейшим в истории, предоставленным одной стране.

Христофору уверен, что руководство Украины изначально рассчитывает на возможность не возвращать предоставленные средства. Киев делает ставку на нежелание европейских институтов отказывать в финансировании, несмотря на огромные суммы.

По словам аналитика, новость о возможном одобрении транша вызвала у украинского лидера бурный восторг.

«Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, всё же не зря ехал», — резюмировал спикер.

Выбор сделан? Ультиматум Мадьяра для Зеленского стал плохим сигналом для ЕС

Ранее Life.ru рассказывал, что Петер Мадьяр считает шантажом политику Киева в отношении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Венгрия продолжить закупать ресурсы у России и не будет участвовать в предоставлении кредита Украине на 90 млрд евро.

Оксана Попова
