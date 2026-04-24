«Пустился в пляс»: Выяснилось, зачем Зеленский на самом деле примчался на саммит ЕС на Кипре

Владимир Зеленский посетил неформальный саммит Евросоюза, проходящий на Кипре. По мнению местного журналиста Алекса Христофору, мотивом для поездки стало желание опередить вероятного претендента на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой помощи от Брюсселя.

«Он (Зеленский. — Прим. Life.ru.) прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала и назвал этот займ крупнейшим в истории, предоставленным одной стране.

Христофору уверен, что руководство Украины изначально рассчитывает на возможность не возвращать предоставленные средства. Киев делает ставку на нежелание европейских институтов отказывать в финансировании, несмотря на огромные суммы.

По словам аналитика, новость о возможном одобрении транша вызвала у украинского лидера бурный восторг.

«Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, всё же не зря ехал», — резюмировал спикер.