Ни ЕС, ни кредита: Выбранный в Венгрии Мадьяр разбил мечты Киева
Мадьяр отказался прекращать закупки нефти из РФ и принять Украину в ЕС
Петер Мадьяр. Обложка © ТАСС / AP / Denes Erdos
Венгрия продолжит покупать российскую нефть и не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Соответствующее заявление политик сделал после формирования правительства. Он подчеркнул, что Будапешт будет ориентироваться на самое безопасное и дешёвое сырьё.
«Как только эта война закончится, Европа отменит санкции, потому что приобретение сырья по завышенной цене не в интересах Европы», — заявил глава венгерского кабмина.
Премьер также поблагодарил Москву и Пекин за уважение волеизъявления венгерского народа. По его словам, обе державы открыты к прагматичному сотрудничеству, поскольку «география есть география». Что касается кредита Киеву от ЕС на 90 млрд евро, то Венгрия не будет в нём участвовать. Республика переживает сложный экономический период и не может брать на себя новые долговые обязательства.
«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Вопрос будет вынесен на референдум, но ожидается, что в ближайшие десять лет он не состоится», — резюмировал политик.
Напомним, парламентское большинство в Государственном собрании Венгрии — 138 мест из 199 — завоевала оппозиционная сила «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. В течение ближайших тридцати дней новому главе кабинета министров предстоит официально вступить в должность, причём политик уже допустил возможность контактов с президентом РФ Владимиром Путиным ради получения топливных ресурсов по разумным ценам. Российская сторона через официальных представителей Кремля подтвердила, что относится с пониманием и уважением к суверенному волеизъявлению жителей республики.
