Венгрия продолжит покупать российскую нефть и не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Соответствующее заявление политик сделал после формирования правительства. Он подчеркнул, что Будапешт будет ориентироваться на самое безопасное и дешёвое сырьё.

«Как только эта война закончится, Европа отменит санкции, потому что приобретение сырья по завышенной цене не в интересах Европы», — заявил глава венгерского кабмина.

Премьер также поблагодарил Москву и Пекин за уважение волеизъявления венгерского народа. По его словам, обе державы открыты к прагматичному сотрудничеству, поскольку «география есть география». Что касается кредита Киеву от ЕС на 90 млрд евро, то Венгрия не будет в нём участвовать. Республика переживает сложный экономический период и не может брать на себя новые долговые обязательства.

«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Вопрос будет вынесен на референдум, но ожидается, что в ближайшие десять лет он не состоится», — резюмировал политик.