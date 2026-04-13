Мадьяр выступил за переговоры с Путиным

Руководству Венгрии даже в новом составе придётся общаться с Россией и её президентом Владимиром Путиным, если того потребуют интересы страны, ведь географическое положение государства не изменится, а значит энергоресурсы, возможно, удобнее покупать у Москвы. Об этом сказал лидер победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

«Было бы хорошо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа. Конечно, если так случится, придётся сесть за стол переговоров с российским президентом», — уточнил он в беседе с газетой Népszava.

Мадьяр подчеркнул, что правительство Венгрии не должно быть «проукраинским» и исходить нужно из своих интересов. По его мнению, еще какое-то время будет сохраняться «энергетическая зависимость» Венгрии от России. Он заверил, что готов вести переговоры с Москвой, но при этом друзьями страны не станут.

Как сообщалось, в Венгрии завершились парламентские выборы. Оппозиционное объединение «Тиса» (Партия уважения и свободы) под руководством Петера Мадьяра одержало победу. Согласно данным Национального избирательного бюро, движение получило 138 кресел в Государственном собрании из 199. Выборы нового венгерского премьера пройдут в течение ближайшего месяца.