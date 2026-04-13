Без радикализма? Как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России

Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр, возглавляющий оппозиционную партию «Тиса», вряд ли пойдёт на резкое ухудшение отношений с Москвой, сейчас для диалога с Россией сложился благоприятный момент, уверен политолог-международник Тимофей Бордачев.

По его словам, американский фактор продолжает играть ключевую роль: администрация Дональда Трампа настроена на дальнейшие переговоры с РФ, поэтому серьёзной радикализации венгерской позиции ожидать не следует. Что касается Украины, смена элит в Будапеште кардинально не повлияет на объёмы западных вооружений, но Киев может получить краткосрочный выигрыш за счёт поражения Виктора Орбана.

«В целом, в плане поставок вооружения Украине и многого всего она [ситуация] изменится несильно», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Ранее в Венгрии подвели итоги парламентских выборов. Оппозиционное объединение «Тиса» (Партия уважения и свободы) под руководством Петера Мадьяра одержало убедительную победу. Согласно данным Национального избирательного бюро, движение получило 138 кресел в Государственном собрании из 199.