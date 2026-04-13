12 апреля, 22:48

«Нам придётся вести диалог»: Мадьяр сделал заявление о России после победы на выборах в Венгрии

Обложка © ТАСС / EPA

Лидер партии «Тиса», которая набирает большинство после парламентских выборов, заявил, что Будапешту в любом случае нужно вести диалог с Владимиром Путиным. По слова Петера Мадьяра, смена кабмина эту необходимость не отменяет.

В интервью изданию Nepszava он пояснил: географическое положение двух стран и энергозависимость Венгрии от РФ сохранятся. «Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом», — подчеркнул политик.

При этом Мадьяр не намерен представлять чужие интересы в беседах с Кремлем. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — добавил он.

Выборы в 199-местный парламент прошли накануне. Свои голоса отдали более 5,8 млн жителей. Процедура проходила на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать удержанию власти действующим кабмином.

Действующий премьер Виктор Орбан уже признал поражение. Его партия «Фидес», пообещал он, продолжит служить стране даже в оппозиции.

Прагматичный подход: Что Мадьяр говорил об отношениях с Россией

Никита Никонов
