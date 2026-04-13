«Нам придётся вести диалог»: Мадьяр сделал заявление о России после победы на выборах в Венгрии
Лидера партии «Тиса», Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
Обложка © ТАСС / EPA
Лидер партии «Тиса», которая набирает большинство после парламентских выборов, заявил, что Будапешту в любом случае нужно вести диалог с Владимиром Путиным. По слова Петера Мадьяра, смена кабмина эту необходимость не отменяет.
В интервью изданию Nepszava он пояснил: географическое положение двух стран и энергозависимость Венгрии от РФ сохранятся. «Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом», — подчеркнул политик.
При этом Мадьяр не намерен представлять чужие интересы в беседах с Кремлем. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — добавил он.
Выборы в 199-местный парламент прошли накануне. Свои голоса отдали более 5,8 млн жителей. Процедура проходила на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать удержанию власти действующим кабмином.
Действующий премьер Виктор Орбан уже признал поражение. Его партия «Фидес», пообещал он, продолжит служить стране даже в оппозиции.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.