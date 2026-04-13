Прагматичный подход: Что Мадьяр говорил об отношениях с Россией

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах, хоть и критиковал Виктора Орбана за сближение с Москвой, но сам оказался не так далеко от такой же позиции. Как пишет Associated Press, новое правительство Венгрии намерено придерживаться «прагматичного» подхода к России.

«Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела России, а они не вмешиваются в наши дела. Мы обе суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу», — заявлял Мадьяр.

Мадьяр также критиковал правительство Орбана за провал в диверсификации энергопоставок. Он поддержал курс на новые соглашения и развитие инфраструктуры, которая позволила бы Венгрии, не имеющей выхода к морю, получать нефть и газ. При этом политик подчеркнул, что отказ от российской нефти не может быть мгновенным.

Ранее Петер Мадьяр заявил о планах восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. По его словам, Будапешт «вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО». Он также сообщил о намерении предпринять шаги «по укреплению демократии в стране». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты выборов заявила, что Венгрия «выбрала Европу» и возвращается на европейский путь.