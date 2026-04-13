Критиковавшая Орбана глава Еврокомиссии заявила, что Венгрия выбрала Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия «выбрала Европу». Соответствующее заявление она сделала в социальной сети X после публикации предварительных результатов парламентских выборов в Венгрии.

Фон дер Ляйен написала, что страна «возвращается на свой европейский путь». Её заявление последовало за данными, согласно которым оппозиционная партия «Тиса» лидирует на выборах.

«Венгрия выбрала Европу... Страна возвращается на своей европейский путь», — написала глава ЕК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах. Он уже поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой. Орбан назвал результаты голосования болезненными и однозначными. Политик заявил, что партия «Фидес» продолжит служить стране, находясь в оппозиции. На данный момент подсчитано почти 92% протоколов. «Тиса» получает 138 мест в парламенте, коалиция Орбана — 54.