«Тёмная лошадка» с диктофоном: Кто такой Петер Мадьяр, который сменит Орбана на посту премьера Венгрии

Победа венгерской оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах позволила расчитывать её лидеру Петеру Мадьяру на кресло премьер-министра. Ожидается, что окончательное решение будет принято после начала работы состава Госсобрания в мае.

Фигура Мадьяра в публичной политике появилась сравнительно недавно, хотя его профессиональная биография связана с государственными структурами. Он родился в Будапеште в семье юристов, получил юридическое образование и начал карьеру в дипломатической службе. В разные годы работал в структурах, связанных с внешней политикой и финансовым сектором, включая государственные институты развития и образовательного кредитования.

Резкий рост его узнаваемости произошёл в 2024 году на фоне политического кризиса, вызванного отставкой президента Каталин Новак. Поводом для ухода главы государства стало общественное недовольство решением о помиловании фигуранта дела, связанного с насилием над несовершеннолетними. Тогда же ушла министр юстиции Юдит Варга — экс-супруга Мадьяра. Политик тайно записывал их домашние разговоры и позже использовал плёнки, чтобы публично обвинить Виктора Орбана в коррупции и узурпации власти. После этого Мадьяр начал выстраивать собственную политическую платформу, которая быстро получила поддержку части протестного электората.

В ходе кампании ключевым направлением стала антикоррупционная повестка и критика государственных институтов. Среди заявленных инициатив — аудит расходования бюджета за прошлые годы, изменение налоговой нагрузки и перераспределение социальных расходов. Отдельное внимание уделяется реформе медиасферы, которую партия рассматривает как чрезмерно зависимую от власти.

Во внешнеполитических заявлениях «Тиса» выступает за прекращение боевых действий на Украине и против отправки венгерских военных в зону конфликта. При этом позиция по вопросам военной и финансовой помощи Киеву остаётся осторожной и формулируется без жёстких обязательств.

Напомним, избирательные участки в Венгрии были закрыты 12 апреля в 19:00 по местному времени. Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%. В борьбе за 199 мест в парламенте 93 из них распределялись по партийным спискам, а 106 — по одномандатным округам. Власти, представленные коалицией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партией, боролись с оппозицией в лице партии «Тиса», но всё же «отдали» ей свыше двух третей голосов после подсчёта 73% бюллетеней.